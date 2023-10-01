Темная ванна – это не только черные стены и мебель. Есть множество вариантов, как создать роскошный дизайн, который будет отличаться от всего, что вы видели раньше. Например, темные стены можно "смягчить" светлыми или яркими акцентами или добавить изысканность с помощью дерева и мрамора. Словом, посмотрите эти 6 дизайнов и вы все поймете.
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Комбинируйте темные оттенки для разнообразия
Темно-серая ванная комната в сочетании с зеленым цветом / Фото Little Greene
Выберите интересующую плитку для акцента
Темно-синяя плитка в виде елки / Фото Stone & Ceramic Warehouse
Покрасьте ванную в сливовый цвет
Ванная комната сливового цвета с белым полом / Фото Farrow & Ball
Выберите хороший оттенок баклажана
Ванная комната баклажанового цвета на мансарде / Фото Farrow & Ball
Используйте позолоту для добавления гламура
Ванная комната с позолоченными деталями / Фото Bert & May
Выберите индиго, если любите синий
Индиго – хороший насыщенный синий / Фото Davey Lighting