Темная ванна – это не только черные стены и мебель. Есть множество вариантов, как создать роскошный дизайн, который будет отличаться от всего, что вы видели раньше. Например, темные стены можно "смягчить" светлыми или яркими акцентами или добавить изысканность с помощью дерева и мрамора. Словом, посмотрите эти 6 дизайнов и вы все поймете.

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Комбинируйте темные оттенки для разнообразия

Темно-серая ванная комната в сочетании с зеленым цветом / Фото Little Greene

Выберите интересующую плитку для акцента

Темно-синяя плитка в виде елки / Фото Stone & Ceramic Warehouse

Покрасьте ванную в сливовый цвет

Ванная комната сливового цвета с белым полом / Фото Farrow & Ball

Выберите хороший оттенок баклажана

Ванная комната баклажанового цвета на мансарде / Фото Farrow & Ball

Используйте позолоту для добавления гламура

Ванная комната с позолоченными деталями / Фото Bert & May

Выберите индиго, если любите синий

Индиго – хороший насыщенный синий / Фото Davey Lighting