Ванна кімната в темних тонах: 6 способів створити вишуканий та ефектний простір
Джерело:Homes & Gardens
Однією з переваг вибору темних ванних кімнат над іншими дизайнами є те, що вони створюють справді захопливий простір. Темні тони дозволяють по-справжньому пограти з контрастами.
Темна ванна – це не лише чорні стіни та меблі. Є безліч варіантів, як створити розкішний дизайн, який буде відрізнятися від усього, що ви бачили раніше. Наприклад, темні стіни можна "пом'якшити" світлими або яскравими акцентами чи додати вишуканості за допомогою дерева та мармуру. Словом, перегляньте ці 6 дизайнів і ви все зрозумієте.
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