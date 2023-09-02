Дехто вважає бежевий нудним, але цей "нейтральний хамелеон" може виглядати так само шикарно та цікаво, як і смілива колірна палітра. Та й узагалі фарба – не єдиний спосіб додати колір. Дизайнери використовують різні текстури, оздоблення та матеріали у вигляді плитки, фурнітури та аксесуарів.
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Окрім того, бежевий насправді ніколи не набридає, що чудово в оформленні ванної кімнати. Ось п'ять дизайнів, які надихнуть вам на ремонт.
Обирайте темний відтінок бежевого, щоб додати драматизму
Бежева ванна кімната з душем / Фото Colombe
Поєднуйте білий і бежевий, щоб створити свіжу колірну комбінацію
Бежева ванна кімната з мармуровою підлогою / Фото Julie Soefer
Оберіть теплий бежевий, щоб "пом'якшити" простір
Сільська бежева ванна кімната з балками / Фото Kasha Paris
Поєднайте бежевий із зеленим
Бежева ванна кімната із зеленими акцентами / Фото Micheal Sinclair
Купуйте меблі з натурального дерева
Бежева ванна кімната з дерев'яними тумбами / Lindsay Brown