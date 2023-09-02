Некоторые считают бежевый скучным, но этот "нейтральный хамелеон" может выглядеть так же шикарно и интересно, как смелая цветовая палитра. Да и вообще краска – не единственный способ добавить цвет. Дизайнеры используют разные текстуры, отделки и материалы в виде плитки, фурнитуры и аксессуаров.
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Кроме того, бежевый действительно никогда не надоедает, что прекрасно в оформлении ванной комнаты. Вот пять дизайнов, вдохновляющих вас на ремонт.
Выбирайте темный оттенок бежевого, чтобы добавить драматизма
Бежевая ванная комната с душем / Фото Colombe
Сочетайте белый и бежевый, чтобы создать свежую цветовую комбинацию
Бежевая ванная комната с мраморным полом / Фото Julie Soefer
Выберите теплое бежевое, чтобы "смягчить" пространство
Деревенская бежевая ванная комната с балками / Фото Kasha Paris
Соедините бежевый с зеленым
Бежевая ванная с зелеными акцентами / Фото Micheal Sinclair
Купите мебель из натурального дерева
Бежевая ванная комната с деревянными прикроватными тумбами / Lindsay Brown