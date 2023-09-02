5 дизайнів для ванної кімнати в бежевому кольорі, у які ви закохаєтесь
Джерело:Homes & Gardens
Якщо подивитися на деякі дизайни ванної в бежевих тонах, здається, що це ідеальний колір для цієї кімнати. Здебільшого так і є – роботи дизайнерів це доводять.
Дехто вважає бежевий нудним, але цей "нейтральний хамелеон" може виглядати так само шикарно та цікаво, як і смілива колірна палітра. Та й узагалі фарба – не єдиний спосіб додати колір. Дизайнери використовують різні текстури, оздоблення та матеріали у вигляді плитки, фурнітури та аксесуарів.
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Окрім того, бежевий насправді ніколи не набридає, що чудово в оформленні ванної кімнати. Ось п'ять дизайнів, які надихнуть вам на ремонт.
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Бежева ванна кімната з душем / Фото Colombe