Хоча чорний – це досить сміливий тон, який обирають не всі, він водночас є нейтральним. Диван чорного кольору виглядає дуже стильно, оскільки він блискуче поєднується з багатьма відтінками.

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Ось добірка з п'яти дизайнів для вітальні з чорним диваном. Ми впевнені, що вони вас надихнуть та продемонструють, наскільки універсальним може бути чорний диван.

Доповніть атмосферу мінімалізму за допомогою низького шкіряного чорного дивана

Чорний диван доповнює мінімалістичний образ / Фото Future

Поставте чорний диван у теплій землистій вітальні

Чорний диван має ефектний вигляд у бежево-коричневій вітальні / Фото Arteriors

Чорний диван на тлі чорних стін – найкраща ідея для фанатів глибокого кольору

Максимально темна та елегантна вітальня / Фото Neptune

Оберіть вугільний диван для сірої вітальні

Монохромна палітра зараз дуже популярна / Фото The New Design Project

Здивуйте усіх, придбавши чорний квітчастий диван

Квітчастий диван чорного кольору стане чудовим акцентом / Фото Future