Хотя черный – это довольно смелый тон, который выбирают не все, он одновременно нейтрален. Диван черного цвета смотрится очень стильно, поскольку он блестяще сочетается со многими оттенками.
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Вот подборка из пяти дизайнов для гостиной с черным диваном. Мы уверены, что они вдохновят вас и продемонстрируют, насколько универсальным может быть черный диван.
Дополните атмосферу минимализма с помощью низкого кожаного черного дивана
Черный диван дополняет минималистичный образ / Фото Future
Поставьте черный диван в теплой землистой гостиной
Черный диван имеет эффектный вид в бежево-коричневой гостиной. Фото Arteriors
Черный диван на фоне черных стен – лучшая идея для фанатов глубокого цвета
Максимально темная и элегантная гостиная / Фото Neptune
Выберите угольный диван для серой гостиной
Монохромная палитра сейчас очень популярна / Фото The New Design Project
Удивите всех, приобретя черный цветастый диван
Цветочный диван черного цвета станет отличным акцентом / Фото Future