У Польщі збудували інклюзивне житло для бездомних: чим воно особливе

Притулок у польському селищі Янковіце призначений для бездомних людей з інвалідністю. Паралельно тут діє центр реабілітації. Також облаштовані зони для відпочинку, спільна столова та кабінети.

Проєкт прихистку створила польська архітектурна студія xystudio. Автори розповідають, що зробили усе можливе, аби будівля була екологічною, автономною та дешевою в експлуатації.

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Архітектура прихистку

Велика одноповерхова будівля з хвилястим дахом зливається з навколишніми полями. Її максимально віддалили від дороги та заховали від сторонніх очей за старими деревами. Окрім приватності це дозволило відкрити красивий краєвид із вікон.



Будинок з хвилястим дахом віддалений від дороги / Фото xystudio

Будівля розділена на 3 основні зони – спільні, приватні та кімнати для персоналу. У громадській зоні облаштовані каплиця, кабінети, реабілітаційні кабінети, спільна кімната для відпочинку, їдальня. У наступній – знаходиться 19 номерів з ванними кімнатами, адаптованих для людей з різними ступенями інвалідності. Окремо від притулку розташовані спальні для опікунів.

Ми постаралися спроєктувати частину для опікунів так, щоб дати їм можливість відгородитися від навколишньої дійсності. Тут є двомісні номери із загальним санвузлом. Кімнати крихітні, оскільки це лише місце для сну. Завдяки цьому мешканці залишають його вдень – це важлива частина ресоціалізації,

– пояснюють архітектори.



Фасад інклюзивного житла / Фото xystudio



Фасад інклюзивного житла / Фото xystudio

Кухня зроблена таким чином, щоб мешканці допомагали персоналу у нескладній роботі. Ще одна невід'ємна частина будинку – двір, де можна проводити більшу частину вільного часу. Завдяки панорамним вікнам опікунам легше контролювати як на прогулянці почуваються мешканці.



Будинок зведений з екологічних матеріалів / Фото xystudio

Щоб ідея економного житла спрацювала, архітектори встановили газове опалення. Воно виявилося дешевшим та простішим в експлуатації. У будівлі зробили теплу підлогу, вентиляцію з рекуперацією, теплі стіни та вікна, екологічні очисні споруди, баки для дощової води для поливу території.



Для будівництва використовували цеглу 200-річної давності / Фото xystudio

Фасади виготовлені із бракованих або вживаних матеріалів. Команда підкреслює, що під час створення будівлі жодне дерево не постраждало.