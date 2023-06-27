Зараз будуть тисячі нових будинків, які зазвичай мають елегантний мінімалістичний дизайн, чорно-білий інтер'єр тощо. Ці будинки часто дуже відрізняються відтих, у яких ми виросли, чи будинків наших бабусь і дідусів. І більшість людей також прагнуть іти в ногу з часом, тому ремонтують та оновлюють старі будинки. Та в цьому будинку в районі Дрезден час просто зупинився.

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Інтер'єр залишився незмінним з 1960-х

Будинок залишився таким, яким він був у 1960-х роках, і в ньому навіть є оригінальна кухня того часу. Його колишня мешканка, жінка, якій було близько 90 років, нещодавно померла. Власниця житла була дуже закритою, не мала найближчих родичів.

Після смерті жінки її єдині родичі вирішили оглянути будинок. Вони були вражені, коли побачили помешкання. Дім бездоганний, надзвичайно охайний і, здається, застряг у минулих десятиліттях.

У шафі лежить дуже старий пилосос. Під столом у вітальні акуратно складені жіночі журнали 1960-х років.

Дім зупинився в часі / Фото Pete Stonier

Головна спальня така, нче її залишили власники перед смертю, багато-багато років тому. У шафі складені котушки плівки та старий скляний проєктор.

Єдиний сучасний предмет у домі – це телевізор, та й те жінка брала його в оренду. Тут є певні нюанси у вигляді старих килимів, вицвілих шпалер, обвислих матрасів тощо. Та її дім – це ностальгійний погляд у минуле.