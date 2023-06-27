Сейчас будут тысячи новых домов, обычно имеющих элегантный минималистичный дизайн, черно-белый интерьер и другое. Эти дома часто очень отличаются от тех, в которых мы выросли, или домов наших бабушек и дедушек. И большинство людей также стараются идти в ногу со временем, поэтому ремонтируют и обновляют старые дома. Но в этом доме в районе Дрездена время просто остановилось.

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Интерьер остался неизменным с 1960-х

Дом остался таким, каким он был в 1960-х годах, и в нем даже есть оригинальная кухня того времени. Его бывшая жительница, женщина, которой было около 90 лет, недавно скончалась. Владелица жилья была очень закрыта, не имела ближайших родственников.

После смерти женщины ее единственные родственники решили осмотреть дом. Они были поражены, когда увидели квартиру. Дом безупречен, чрезвычайно опрятен и, кажется, застрял в прошлых десятилетиях.

В шкафу лежит очень старый пылесос. Под столом в гостиной аккуратно сложены женские журналы 1960-х годов.

Дом остановился во времени / Фото Pete Stonier

Главная спальня такая, словно ее оставили владельцы перед смертью, много лет назад. В шкафу сложены катушки пленки и старый стеклянный проектор.

Единственный современный предмет в доме – это телевизор, да и то женщина брала его в аренду. Здесь есть определенные нюансы в виде старых ковров, выцветших обоев, обвисших матрасов и другого. Но ее дом – ностальгический взгляд в прошлое.