Інтер'єр дитячої: 4 кроки, які зроблять кімнату стильною та зручною

Дизайн дитячої кімнати слід продумати заздалегідь, щоб приміщення було максимально комфортним для дитини. Важливо спланувати функціональні зони – це зробить кімнату зручною.

Лише 4 пункти допоможуть домогтися максимально вдалого результату в дитячій. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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До кімнат для дітей я ставлюся з особливим трепетом. Адже це приміщення для маленької людини, яка не завжди може висловити свої бажання. Ось деякі моменти, якими я керуюся при облаштуванні дитячої кімнати,

– зазначила Пашковська.

4 кроки в облаштуванні дитячої кімнати

1. Функціональні зони

В першу чергу слід визначитися, які функціональні зони потрібні в дитячій кімнаті. Приміщення довше буде залишатися актуальним, якщо заздалегідь спланувати місце для творчості та передбачити місця для зберігання книг і іграшок.

Місце для сну в сучасних моделях ліжечок легко трансформується з люльки в ліжечко без бортика. Коли дитині виповниться 5-6 років, інтер'єр також може бути актуальним, якщо замінити ліжко і поставити маленьку парту,

– додала дизайнерка інтер'єру.

У дитячій має бути кілька функціональних зон / Фото pinterest

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2. Колірна палітра

У дитячій кімнаті, за словами Анни Пашковської, слід використати м'які пастельні тони: теплий м'ятний, пильно-рожевий, колір ванільного морозива, хмарно-блакитний. Якщо захочеться освіжити інтер'єр, достатньо буде змінити предмети меблів – так кімната залишиться актуальною.

3. Акцентна стіна

Це рішення відмінно підходить саме для дитячих кімнат. Одну зі стін можна розфарбувати за допомогою фарб для малювання або крейди. Також можна використати принтовані шпалери.

У дитячій кімнаті можна використати принтовані шпалери / Фото pinterest

4. Дитячий намет або вігвам

Стильний вігвам урізноманітнить інтер'єр дитячої кімнати. Крім того, це відмінний варіант для створення куточка для ігор.

Вігвам стане відмінним місцем для ігор у дитячій / Фото pinterest