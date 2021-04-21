Інтер'єр дитячої: 4 кроки, які зроблять кімнату стильною та зручною

Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Дизайн дитячої кімнати слід продумати заздалегідь, щоб приміщення було максимально комфортним для дитини. Важливо спланувати функціональні зони – це зробить кімнату зручною.
Лише 4 пункти допоможуть домогтися максимально вдалого результату в дитячій. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
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До кімнат для дітей я ставлюся з особливим трепетом. Адже це приміщення для маленької людини, яка не завжди може висловити свої бажання. Ось деякі моменти, якими я керуюся при облаштуванні дитячої кімнати,
– зазначила Пашковська.
В першу чергу слід визначитися, які функціональні зони потрібні в дитячій кімнаті. Приміщення довше буде залишатися актуальним, якщо заздалегідь спланувати місце для творчості та передбачити місця для зберігання книг і іграшок.
Місце для сну в сучасних моделях ліжечок легко трансформується з люльки в ліжечко без бортика. Коли дитині виповниться 5-6 років, інтер'єр також може бути актуальним, якщо замінити ліжко і поставити маленьку парту,
– додала дизайнерка інтер'єру.
У дитячій має бути кілька функціональних зон / Фото pinterest
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У дитячій кімнаті, за словами Анни Пашковської, слід використати м'які пастельні тони: теплий м'ятний, пильно-рожевий, колір ванільного морозива, хмарно-блакитний. Якщо захочеться освіжити інтер'єр, достатньо буде змінити предмети меблів – так кімната залишиться актуальною.
Це рішення відмінно підходить саме для дитячих кімнат. Одну зі стін можна розфарбувати за допомогою фарб для малювання або крейди. Також можна використати принтовані шпалери.
У дитячій кімнаті можна використати принтовані шпалери / Фото pinterest
Стильний вігвам урізноманітнить інтер'єр дитячої кімнати. Крім того, це відмінний варіант для створення куточка для ігор.
Вігвам стане відмінним місцем для ігор у дитячій / Фото pinterest