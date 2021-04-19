Ідеальний диван для квартири і будинку: як вибрати та що врахувати
Диван – елемент меблів, який є у кожній квартирі і будинку. До його вибору треба підійти серйозно. Важливо враховувати вид дивана, його зручність та якість.
Джерело:Інстаграм Вікторії Файнблат
Які бувають дивани та як його вибрати – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
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Розкладні дивани в залежності від механізму бувають:
- розкладні (класичний розкладний диван);
- викатні/висувні;
- розгорнуті.
Диван повинен бути зручним і стильним / Фото pinterest
Які дивани бувають
- Диван-книжка. Виріб легко можна перетворити на ліжко. Для цього сидіння потрібно підняти до клацання розкладного механізму, після чого опустити.
- Єврокнижка. Для розкладання дивана сидіння викочується вперед.
- "Дельфін".
Для трансформування дивана у ліжко слід висунути, потягнувши за ручку, спеціальний блок, який прихований під основним сидінням, а потім просто розгорнути книжкою м'яку частину самого сидіння, формуючи спальне місце,
– уточнила Вікторія Файнблат.
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- Диван-"пантограф" "Пума". У цьому виді сидіння легко підіймається і виноситься вперед, фіксуючись на опорі.
- "Конрад". Для того щоб з'явилася розкладачка з тонким поролоновим матрацом, необхідно потягнути за потаємну петлю.
Пам'ятайте, що диван повинен бути зручним / Фото pinterest
- Французька модель. Для трансформації потрібно зняти подушки з сидіння. Розкладання спального місця відбувається в три етапи.
- Американська модель – перетворюється на розкладачку у два кроки.
- Італійська модель. За словами дизайнерки інтер'єру, цей варіант є найбільш надійним, однак і найдорожчим. Трансформується без зняття подушок.
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