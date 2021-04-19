Диван – елемент меблів, який є у кожній квартирі і будинку. До його вибору треба підійти серйозно. Важливо враховувати вид дивана, його зручність та якість.

Які бувають дивани та як його вибрати – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат. Цікаво Як легко і швидко освіжити ванну кімнату: лайфхаки від профі Розкладні дивани в залежності від механізму бувають: розкладні (класичний розкладний диван);

викатні/висувні;

розгорнуті. Диван повинен бути зручним і стильним / Фото pinterest Які дивани бувають Диван-книжка. Виріб легко можна перетворити на ліжко. Для цього сидіння потрібно підняти до клацання розкладного механізму, після чого опустити.

Виріб легко можна перетворити на ліжко. Для цього сидіння потрібно підняти до клацання розкладного механізму, після чого опустити. Єврокнижка. Для розкладання дивана сидіння викочується вперед.

Для розкладання дивана сидіння викочується вперед. "Дельфін". Для трансформування дивана у ліжко слід висунути, потягнувши за ручку, спеціальний блок, який прихований під основним сидінням, а потім просто розгорнути книжкою м'яку частину самого сидіння, формуючи спальне місце,

– уточнила Вікторія Файнблат. Читайте В яких кольорах оформити кухонний гарнітур: 4 крутих поєднання Диван-"пантограф" "Пума". У цьому виді сидіння легко підіймається і виноситься вперед, фіксуючись на опорі.

У цьому виді сидіння легко підіймається і виноситься вперед, фіксуючись на опорі. "Конрад". Для того щоб з'явилася розкладачка з тонким поролоновим матрацом, необхідно потягнути за потаємну петлю. Пам'ятайте, що диван повинен бути зручним / Фото pinterest Французька модель . Для трансформації потрібно зняти подушки з сидіння. Розкладання спального місця відбувається в три етапи.

. Для трансформації потрібно зняти подушки з сидіння. Розкладання спального місця відбувається в три етапи. Американська модель – перетворюється на розкладачку у два кроки.

– перетворюється на розкладачку у два кроки. Італійська модель. За словами дизайнерки інтер'єру, цей варіант є найбільш надійним, однак і найдорожчим. Трансформується без зняття подушок. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дизайн-бюро Виктории Файнблат (@design_faynblat)