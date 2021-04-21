Интерьер детской: 4 шага, которые сделают комнату стильной и удобной
Дизайн детской комнаты следует продумать заранее, чтобы помещение было максимально комфортным для ребенка. Важно спланировать функциональные зоны – это сделает комнату удобной.
Источник:Инстаграм Анны Пашковской
Всего 4 пункта помогут добиться максимально удачного результата в детской. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.
Интересно Идеальный диван для квартиры и дома: как выбрать и что учесть
К комнатам для детей я отношусь с особым трепетом. Ведь это помещение для маленького человека, который не всегда может высказать свои желания. Вот некоторые моменты, которыми я руководствуюсь при обустройстве детской комнаты,
– отметила Пашковская.
4 шага в обустройстве детской комнаты
1. Функциональные зоны
В первую очередь следует определиться, какие функциональные зоны нужны в детской комнате. Помещение дольше будет оставаться актуальным, если заранее спланировать место для творчества, и предусмотреть места для хранения книг и игрушек.
Место для сна в современных моделях кроваток легко трансформируется из люльки в кроватку без бортика. Когда ребенку исполнится 5–6 лет, интерьер также может быть актуальным, если заменить кровать и поставить маленькую парту,
– добавила дизайнер интерьера.
В детской должно быть несколько функциональных зон / Фото pinterest
Читайте Как легко и быстро освежить ванную комнату: лайфхаки от профи
2. Цветовая палитра
В детской комнате, по словам Анны Пашковской, следует использовать мягкие пастельные тона: теплый мятный, пыльно-розовый, цвет ванильного мороженого, облачно-голубой. Если захочется освежить интерьер, достаточно будет сменить предметы мебели – так комната останется актуальной.
3. Акцентная стена
Это решение отлично подходит именно для детских комнат. Одну из стен можно раскрасить с помощью красок для рисования или мелков. Также можно использовать принтованные обои.
В детской комнате можно использовать принтованные обои / Фото pinterest
4. Детская палатка или вигвам
Стильный вигвам разнообразит интерьер детской комнаты. Кроме того, это отличный вариант для создания уголка для игр.
Вигвам станет отличным местом для игр в детской / Фото pinterest
Поделиться новостью