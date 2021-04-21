Дизайн детской комнаты следует продумать заранее, чтобы помещение было максимально комфортным для ребенка. Важно спланировать функциональные зоны – это сделает комнату удобной.

Всего 4 пункта помогут добиться максимально удачного результата в детской. Подробнее рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

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К комнатам для детей я отношусь с особым трепетом. Ведь это помещение для маленького человека, который не всегда может высказать свои желания. Вот некоторые моменты, которыми я руководствуюсь при обустройстве детской комнаты,

– отметила Пашковская.

4 шага в обустройстве детской комнаты

1. Функциональные зоны

В первую очередь следует определиться, какие функциональные зоны нужны в детской комнате. Помещение дольше будет оставаться актуальным, если заранее спланировать место для творчества, и предусмотреть места для хранения книг и игрушек.

Место для сна в современных моделях кроваток легко трансформируется из люльки в кроватку без бортика. Когда ребенку исполнится 5–6 лет, интерьер также может быть актуальным, если заменить кровать и поставить маленькую парту,

– добавила дизайнер интерьера.

В детской должно быть несколько функциональных зон / Фото pinterest

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2. Цветовая палитра

В детской комнате, по словам Анны Пашковской, следует использовать мягкие пастельные тона: теплый мятный, пыльно-розовый, цвет ванильного мороженого, облачно-голубой. Если захочется освежить интерьер, достаточно будет сменить предметы мебели – так комната останется актуальной.

3. Акцентная стена

Это решение отлично подходит именно для детских комнат. Одну из стен можно раскрасить с помощью красок для рисования или мелков. Также можно использовать принтованные обои.

В детской комнате можно использовать принтованные обои / Фото pinterest

4. Детская палатка или вигвам

Стильный вигвам разнообразит интерьер детской комнаты. Кроме того, это отличный вариант для создания уголка для игр.

Вигвам станет отличным местом для игр в детской / Фото pinterest