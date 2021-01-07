Дитяча кімната – серце будь-якої квартири, де росте дитина. Це приміщення хочеться зробити унікальним за своєю атмосферою.

Який стиль підійде для дитячої, і сподобається малюкові, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова в своєму Instagram.

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Коли я створюю дитячі кімнати, я подумки уявляю його маленького господаря... Стиль дизайну дитячої кімнати для хлопчика повинен бути недорогим в реалізації, не вимогливий до чіткого дотримання канонів; добре виглядати навіть при безладі; бути сучасним і актуальним; підтримувати яскраві кольори для раннього віку, – зазначила Дронова.

Вона показала приклад дизайн-проєкту дитячої кімнати у скандинавському стилі.

За словами дизайнерки інтер'єру, скандинавський стиль ідеально підходить для кімнати хлопчика, і ось чому:

Дуже просте бюджетне оздоблення.

Весь дизайн будується на аксесуарах і ними ж додаються яскраві акценти (вигляд кімнати можна легко міняти, лише замінивши аксесуари).

Скандинавський стиль – просто, але зі смаком / Фото salon

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База – білий колір і світле дерево низької насиченості. Ідеально поєднується з будь-якою кількістю яскравих кольорів і взагалі будь-яким непотребом. Безлад у дитячій при скандинавському стилі виглядає як ніби так і задумано, – пояснила Вікторія Дронова.

Крім того, вона додала, що на скандинавський стиль не впливає мода, він актуальний протягом багатьох років і буде таким ще довго.

Урізноманітнити кімнату можна за допомогою аксесуарів / Фото salon