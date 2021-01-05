Кожен хоче, щоб інтер'єр його житла був неповторним – з особливою атмосферою, з якоюсь родзинкою.

Цього можна досягти за допомогою кількох цікавих прийомів, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design в Instagram.

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Що відрізняє просто інтер'єр від інтер'єру вашої мрії з картинки? Що ж там таке невловимо прекрасне, що робить здавалося б простий, на перший погляд, інтер'єр якимось особливим і унікальним? Є фішечки! – відзначили дизайнери інтер'єру.

Що допоможе зробити інтер'єр стильним

Чорні рами вікон

За словами професіоналів, в цьому прийомі є щось кінематографічне. Інтер'єр отримує строгість і легкість одночасно, а вікно перетворюється на красиву картину.

Скляні перегородки

Щоб інтер'єр виглядав дорого, він повинен бути легким, вільним, просторим і світлим. Тут відмінно підійдуть скляні перегородки. Вони будуть виграшно виглядати навіть у невеликій однокімнатній квартирі. Крім того, вони вносять в інтер'єр тонкі графічні лінії і трансформують площу квартири.

Кольорова сантехніка

Це рішення – нове і не збите. Кольорова сантехніка дозволяє створити правильний красивий акцент, і змістити погляди з плитки на конкретний предмет. Це свого роду родзинка в інтер'єрі.

Незвичайна сантехніка стане акцентом в інтер'єрі / Фото keramis

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Контрастна стеля

Не біла стеля – сміливість у сучасних реаліях. Тут важливо розуміти, що не обов'язково робити яскраву стелю, це може бути колір на кілька тонів темніший, ніж у стін. Подібне рішення дозволить створити ефект того, що стеля піднесена над кімнатою.

Відсутність штор і гардин

Відмова від штор зробити простір легким, світлим і просторим. Вікна можна оформити за допомогою цікавих комбінацій. Наприклад, ролети + штори, жалюзі + штори, приховані ролети або рулонні штори.

Бетонна стеля

Такий прийом дозволяє грати на контрасті текстур і матеріалів.

Наприклад, тепле гладке дерево поруч з грубим, нейтральним бетоном створюють ту рівновагу картинки, яку ми всі так прагнемо досягти в наших інтер'єрах. А як красиво на тлі бетону виглядає чорна фурнітура освітлення, – наголосили дизайнери інтер'єру.