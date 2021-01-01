Якщо ви вирішуєте, чи поєднувати чи кухню з житловим простором, потрібно вивчити всі переваги такого варіанту.

У чому плюси кухні-вітальні, і які можуть бути мінуси, розповіла дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль в Instagram.

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Відокремлена від інших кімнат кухня у наших господинь ставиться у пріоритет частіше за звичкою. Чому? Можливо від того, що чисто ментально це жіноча зона, так би мовити "володіння", які повинні мати чіткі межі. А з практичної точки зору господині вважають, що закриті двері рятують квартиру і домашніх від запахів і шуму при готуванні, – зазначила Коваль.

За її словами, це не так ефективно, як багато хто вважає.

Відмінним варіантом, на думку дизайнерки інтер'єру, є кухня, об'єднана з житловою зоною.

Кухня-вітальня – відмінне рішення для великої родини / Фото malenkaya-kuhnya

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Поєднаний простір кухня-вітальня, або кухня-їдальня дає не лише простір і додаткове повітря, але і можливість організувати більш комфортно зони. Важливо відзначити, що у цьому випадку родина не "відірвана" від господині будинку, вони продовжують перебувати у єдиному просторі, навіть займаючись різними справами. Можна підтримувати бесіду, не відволікаючись від готування, – розповіла Коваль переваги об'єднаної кухні.

Вона пояснила, що питання з ароматами, які поширюються під час готування, вирішується за допомогою якісної витяжки. При цьому сім'я в такому просторі відчуватиме себе згуртованою.