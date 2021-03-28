Помилки при плануванні кухні: чого потрібно уникати

Джерело:Інстаграм Full House Design
Для всіх людей кухня є одним з найважливіших місць вдома, адже там проводиться значна частина часу. Тому приміщення має бути максимально продуманим.
Які помилки відбуваються найбільш часто при плануванні кухні, розповіли дизайнери інтер'єру Full House Design.
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Ні для кого не секрет, що мінімалізм – у тренді. У зв'язку з цим багато хто відмовляється від зайвих меблів. Однак у процесі експлуатації стає зрозуміло, що місця не вистачає, а багато побутової техніки у підсумку стоїть на поверхні.
Периметр кухонного трикутника не повинен бути менше, ніж 3 метри і більше, ніж 7,5 метрів. Занадто малі відстані, як і занадто великі, між плитою, мийкою та холодильником доставляють у процесі користування великий дискомфорт,
– пояснили фахівці.
Ця помилка доставить масу незручностей для проживаючих, адже кожного разу доведеться щось посувати.
Продумайте місця для зберігання / Фото pinterest
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Для того щоб приховати комунікації, використовуйте гіпсокартонний короб під стелею.
За словами дизайнерів інтер'єру, краще використовувати системи з висувними ящиками, це спростить доступ до речей біля задньої стінки гарнітура.
Розеток багато не буває – це правило повинні знати всі власники. Слід передбачити розетки під всю побутову техніку.
На кухні використайте кілька рівнів підсвічування – верхнє світло, спрямоване на робочу зону, загальне освітлення кухні і лампа над обіднім столом і барною стійкою. Це допоможе створити правильні акценти в інтер'єрі.
На кухні має бути кілька сценаріїв освітлення / Фото pinterest
Заздалегідь необхідно передбачити простір біля "робочого трикутника". Це дозволить зробити кухню комфортною та затишною.
Необхідно залишити мінімум по 15 сантиметрів з кожного боку від холодильника, мийки та варочної поверхні,
– пояснили дизайнери інтер'єру.