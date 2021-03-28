Помилки при плануванні кухні: чого потрібно уникати

Для всіх людей кухня є одним з найважливіших місць вдома, адже там проводиться значна частина часу. Тому приміщення має бути максимально продуманим.

Які помилки відбуваються найбільш часто при плануванні кухні, розповіли дизайнери інтер'єру Full House Design.

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Найпоширеніші помилки планування кухні

Недолік місць зберігання

Ні для кого не секрет, що мінімалізм – у тренді. У зв'язку з цим багато хто відмовляється від зайвих меблів. Однак у процесі експлуатації стає зрозуміло, що місця не вистачає, а багато побутової техніки у підсумку стоїть на поверхні.

Незручний робочий трикутник

Периметр кухонного трикутника не повинен бути менше, ніж 3 метри і більше, ніж 7,5 метрів. Занадто малі відстані, як і занадто великі, між плитою, мийкою та холодильником доставляють у процесі користування великий дискомфорт,

– пояснили фахівці.

Вузькі проходи

Ця помилка доставить масу незручностей для проживаючих, адже кожного разу доведеться щось посувати.

Продумайте місця для зберігання / Фото pinterest

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Непродумані комунікації витяжки

Для того щоб приховати комунікації, використовуйте гіпсокартонний короб під стелею.

Наповнення шаф

За словами дизайнерів інтер'єру, краще використовувати системи з висувними ящиками, це спростить доступ до речей біля задньої стінки гарнітура.

Недостатня кількість розеток

Розеток багато не буває – це правило повинні знати всі власники. Слід передбачити розетки під всю побутову техніку.

Освітлення

На кухні використайте кілька рівнів підсвічування – верхнє світло, спрямоване на робочу зону, загальне освітлення кухні і лампа над обіднім столом і барною стійкою. Це допоможе створити правильні акценти в інтер'єрі.

На кухні має бути кілька сценаріїв освітлення / Фото pinterest

Недолік місця на робочій поверхні

Заздалегідь необхідно передбачити простір біля "робочого трикутника". Це дозволить зробити кухню комфортною та затишною.

Необхідно залишити мінімум по 15 сантиметрів з кожного боку від холодильника, мийки та варочної поверхні,

– пояснили дизайнери інтер'єру.