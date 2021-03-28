Для всех людей кухня является одним из самых важных мест дома, ведь там проводится значимая часть времени. Поэтому помещение должно быть максимально продуманным.

Какие ошибки совершаются наиболее часто при планировании кухни, рассказали дизайнеры интерьера Full House Design.

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Самые распространенные ошибки планирования кухни

Недостаток мест хранения

Ни для кого не секрет, что минимализм – в тренде. В связи с этим многие отказываются от лишней мебели. Однако в процессе эксплуатации становится понятно, что места не хватает, а многая бытовая техника в итоге стоит на поверхности.

Неудобный рабочий треугольник

Периметр кухонного треугольника не должен быть меньше 3 метров и больше 7,5 метров. Слишком маленькие расстояния, как и слишком большие, между плитой, мойкой и холодильником доставляют в процессе пользования большой дискомфорт,

– пояснили специалисты.

Узкие проходы

Эта ошибка доставит массу неудобств для проживающих, ведь каждый раз придется что-то подвигать.

Продумайте места для хранения / Фото pinterest

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Непродуманные коммуникации вытяжки

Для того чтобы скрыть коммуникации, используйте гипсокартонный короб под потолком.

Наполнение шкафов

По словам дизайнеров интерьера, лучше использовать системы с выдвижными ящиками, это упростит доступ к вещам у задней стенки гарнитура.

Недостаточное количество розеток

Розеток много не бывает – это правило должны знать все владельцы. Следует предусмотреть розетки под всю бытовую технику.

Освещение

На кухне должно быть несколько уровней подсветки – верхний свет, направленный на рабочую зону, общее освещение кухни и лампа над обеденным столом и барной стойкой. Это поможет создать правильные акценты в интерьере.

На кухне должно быть несколько сценариев освещения / Фото pinterest

Недостаток места на рабочей поверхности

Заранее необходимо предусмотреть пространство возле "рабочего треугольника". Это позволит сделать кухню комфортной и уютной.

Необходимо оставить минимум по 15 сантиметров с каждой стороны от холодильника, мойки и варочной поверхности,

– пояснили дизайнеры интерьера.