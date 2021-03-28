Ошибки при планировании кухни: чего нужно избегать
Для всех людей кухня является одним из самых важных мест дома, ведь там проводится значимая часть времени. Поэтому помещение должно быть максимально продуманным.
Источник:Инстаграм Full House Design
Какие ошибки совершаются наиболее часто при планировании кухни, рассказали дизайнеры интерьера Full House Design.
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Самые распространенные ошибки планирования кухни
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Недостаток мест хранения
Ни для кого не секрет, что минимализм – в тренде. В связи с этим многие отказываются от лишней мебели. Однако в процессе эксплуатации становится понятно, что места не хватает, а многая бытовая техника в итоге стоит на поверхности.
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Неудобный рабочий треугольник
Периметр кухонного треугольника не должен быть меньше 3 метров и больше 7,5 метров. Слишком маленькие расстояния, как и слишком большие, между плитой, мойкой и холодильником доставляют в процессе пользования большой дискомфорт,
– пояснили специалисты.
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Узкие проходы
Эта ошибка доставит массу неудобств для проживающих, ведь каждый раз придется что-то подвигать.
Продумайте места для хранения / Фото pinterest
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Непродуманные коммуникации вытяжки
Для того чтобы скрыть коммуникации, используйте гипсокартонный короб под потолком.
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Наполнение шкафов
По словам дизайнеров интерьера, лучше использовать системы с выдвижными ящиками, это упростит доступ к вещам у задней стенки гарнитура.
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Недостаточное количество розеток
Розеток много не бывает – это правило должны знать все владельцы. Следует предусмотреть розетки под всю бытовую технику.
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Освещение
На кухне должно быть несколько уровней подсветки – верхний свет, направленный на рабочую зону, общее освещение кухни и лампа над обеденным столом и барной стойкой. Это поможет создать правильные акценты в интерьере.
На кухне должно быть несколько сценариев освещения / Фото pinterest
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Недостаток места на рабочей поверхности
Заранее необходимо предусмотреть пространство возле "рабочего треугольника". Это позволит сделать кухню комфортной и уютной.
Необходимо оставить минимум по 15 сантиметров с каждой стороны от холодильника, мойки и варочной поверхности,
– пояснили дизайнеры интерьера.
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