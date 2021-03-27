З кожним роком в дизайні інтер'єру з'являються нові рішення. Багато власників хочуть використовувати свіжі прийоми в своїх квартирах і будинках.

Які рішення в дизайні інтер'єру актуальні в 2021 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.

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Не потрібно зривати плитку зі стін і робити новий ремонт, не потрібно спалювати диван прямо у вітальні, не потрібно сприймати надписане у пості буквально і брати на свій рахунок. Так, тренд сьогодні є, завтра – ні. Якщо не подобається – не робіть на догоду моді,

– зазначила Рамазанова.

8 актуальних рішень для інтер'єру

Обтічні форми у меблях. Рифлені фасади, панелі, карнизи, декоративні елементи, аксесуари, рифлене скло.

Рифлені фасади – модний елемент для кухні / Фото pinterest

Арки в архітектурі і декорі. Землисті кольори, натуральність.

У тренді – натуральні матеріали і відтінки / Фото pinterest

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Вузька плитка.

Вузька плитка стане прикрасою ванної / Фото arch-sochi

Сухоцвіти. Крафтова кераміка. Плетінка.

Мода примхлива й мінлива, але глобальні тренди простежуються вже довгий час: природність, близькість до природи, стриманість,

– наголосила Анастасія Рамазанова.