Записуємо в фаворити: названі модні рішення в інтер'єрі 2021 року
З кожним роком в дизайні інтер'єру з'являються нові рішення. Багато власників хочуть використовувати свіжі прийоми в своїх квартирах і будинках.
Джерело:Інстаграм Анастасії Рамазанової
Які рішення в дизайні інтер'єру актуальні в 2021 році, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.
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Не потрібно зривати плитку зі стін і робити новий ремонт, не потрібно спалювати диван прямо у вітальні, не потрібно сприймати надписане у пості буквально і брати на свій рахунок. Так, тренд сьогодні є, завтра – ні. Якщо не подобається – не робіть на догоду моді,
– зазначила Рамазанова.
8 актуальних рішень для інтер'єру
- Обтічні форми у меблях.
- Рифлені фасади, панелі, карнизи, декоративні елементи, аксесуари, рифлене скло.
Рифлені фасади – модний елемент для кухні / Фото pinterest
- Арки в архітектурі і декорі.
- Землисті кольори, натуральність.
У тренді – натуральні матеріали і відтінки / Фото pinterest
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- Вузька плитка.
Вузька плитка стане прикрасою ванної / Фото arch-sochi
- Сухоцвіти.
- Крафтова кераміка.
- Плетінка.
Мода примхлива й мінлива, але глобальні тренди простежуються вже довгий час: природність, близькість до природи, стриманість,
– наголосила Анастасія Рамазанова.
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