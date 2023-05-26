Від класичного білого та сірого до яскравих візерунків – тут ви знайдете 10 різних ідей інтер'єру спальні. Запевняємо, що вам щось точно буде до вподоби.

Зверніть увагу Зелені зони, спортмайданчики, лаунж-зони: як КН РІЕЛ створює комфортне середовище для життя

Сучасна спальня з великою кількістю весняних квітів

Максимально квіткова спальня / Фото Future

Світла спальня з теплими і м'якими елементами

Дуже затишна спальня / Фото Future

Маленька спальня з узголів'ям абстрактного візерунка

Акцент на узголів'ї / Фото Future

Спальня з візерунками в стилі бабиного літа

Спальня з життєрадісною ноткою / Фото Future

Літня спальня із зеленими меблями та декором

Спальня у білих та зелених відтінках / Фото Future

Тропічна спальня



Акцент на стіні з тропічними мотивами / Фото Future

Прибережна спальня зі свіжою палітрою блюзу

Спальня в морських тонах / Фото Future

Спальня з ніжними рослинними мотивами

Дуже стильна спальня / Фото Future

Спальня з темною стіною і делікатними деталями

Темні стіни додають контрасту в спальні / Фото Future

Ніжно-рожева спальня з грайливою геометричністю

Геометричні деталі додають родзинки / Фото Future