Від класичного білого та сірого до яскравих візерунків – тут ви знайдете 10 різних ідей інтер'єру спальні. Запевняємо, що вам щось точно буде до вподоби.
Зверніть увагу Зелені зони, спортмайданчики, лаунж-зони: як КН РІЕЛ створює комфортне середовище для життя
Сучасна спальня з великою кількістю весняних квітів
Максимально квіткова спальня / Фото Future
Світла спальня з теплими і м'якими елементами
Дуже затишна спальня / Фото Future
Маленька спальня з узголів'ям абстрактного візерунка
Акцент на узголів'ї / Фото Future
Спальня з візерунками в стилі бабиного літа
Спальня з життєрадісною ноткою / Фото Future
Літня спальня із зеленими меблями та декором
Спальня у білих та зелених відтінках / Фото Future
Тропічна спальня
Акцент на стіні з тропічними мотивами / Фото Future
Прибережна спальня зі свіжою палітрою блюзу
Спальня в морських тонах / Фото Future
Спальня з ніжними рослинними мотивами
Дуже стильна спальня / Фото Future
Спальня з темною стіною і делікатними деталями
Темні стіни додають контрасту в спальні / Фото Future
Ніжно-рожева спальня з грайливою геометричністю
Геометричні деталі додають родзинки / Фото Future