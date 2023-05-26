От классического белого и серого до ярких узоров здесь вы найдете 10 различных идей интерьера спальни. Уверяем, что вам что-то точно понравится.

Обратите внимание Зеленые зоны, спортплощадки, лаунж-зоны: как КН РИЭЛ создает комфортную среду для жизни

Современная спальня с большим количеством весенних цветов

Максимально цветочная спальня / Фото Future

Светлая спальня с теплыми и мягкими элементами

Очень уютная спальня / Фото Future

Маленькая спальня с изголовьем абстрактный узор.

Акцент на изголовье / Фото Future

Спальня с узорами в стиле бабьего лета

Спальня с жизнерадостной ноткой / Фото Future

Летняя спальня с зеленой мебелью и декором

Спальня в белых и зеленых оттенках / Фото Future

Тропическая спальня



Акцент на стене с тропическими мотивами / Фото Future

Прибрежная спальня со свежей палитрой блюза

Спальня в морских тонах / Фото Future

Спальня с нежными растительными мотивами

Очень стильная спальня / Фото Future

Спальня с темной стеной и деликатными деталями

Темные стены добавляют контраста в спальне / Фото Future

Нежно-розовая спальня с игривой геометричностью

Геометрические детали добавляют изюм / Фото Future