От классического белого и серого до ярких узоров здесь вы найдете 10 различных идей интерьера спальни. Уверяем, что вам что-то точно понравится.
Обратите внимание Зеленые зоны, спортплощадки, лаунж-зоны: как КН РИЭЛ создает комфортную среду для жизни
Современная спальня с большим количеством весенних цветов
Максимально цветочная спальня / Фото Future
Светлая спальня с теплыми и мягкими элементами
Очень уютная спальня / Фото Future
Маленькая спальня с изголовьем абстрактный узор.
Акцент на изголовье / Фото Future
Спальня с узорами в стиле бабьего лета
Спальня с жизнерадостной ноткой / Фото Future
Летняя спальня с зеленой мебелью и декором
Спальня в белых и зеленых оттенках / Фото Future
Тропическая спальня
Акцент на стене с тропическими мотивами / Фото Future
Прибрежная спальня со свежей палитрой блюза
Спальня в морских тонах / Фото Future
Спальня с нежными растительными мотивами
Очень стильная спальня / Фото Future
Спальня с темной стеной и деликатными деталями
Темные стены добавляют контраста в спальне / Фото Future
Нежно-розовая спальня с игривой геометричностью
Геометрические детали добавляют изюм / Фото Future