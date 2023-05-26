Ідеї для спальні: 10 кімнат, де можна "поцупити" натхнення
Джерело:Homes & Gardens
Не знаєте, якою зробити спальню? Почніть пошук свого ідеального інтер'єру з гарних фотографій.
Від класичного білого та сірого до яскравих візерунків – тут ви знайдете 10 різних ідей інтер'єру спальні. Запевняємо, що вам щось точно буде до вподоби.
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Сучасна спальня з великою кількістю весняних квітів
Світла спальня з теплими і м'якими елементами
Маленька спальня з узголів'ям абстрактного візерунка
Спальня з візерунками в стилі бабиного літа
Літня спальня із зеленими меблями та декором
Тропічна спальня
Акцент на стіні з тропічними мотивами / Фото Future