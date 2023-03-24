Зараз доступні десятки варіантів дизайну спальні: від класичних до екстравагантних. Вибір залежить від ваших уподобань. Ми розповімо про найпопулярніші стилі, які обирають для спалень.
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Які стилі найпопулярніші
Усе залежить від естетичних уподобань та наявного бюджету. Якщо звернутися до професійних дизайнерів, вони підкажуть найкращий дизайн для вашого приміщення. Зараз модними стилями є:
- кантрі. Цей стиль найкраще підходить для приватних будинків. Коване ліжко, штори і дерев'яні меблі – серед головних акцентів кантрі. Стиль виглядає вишукано, зберігає контакт із природою, тому цінується серед прихильників незвичайних дизайнерських рішень.
- східний стиль. Вам потрібно буде придбати низьке ліжко, облаштувати кімнату гарними світильниками та доповнити декор настінними циновками.
- прованс. Вам сподобається його простота та витонченість. Тут переважають світлі відтінки, що створює відчуття легкості. Стіни можна прикрасити дрібними візерунками у вигляді метеликів, птахів і квітів.
- гламур. Спальня буде виглядати дорого, елегантно. Зазвичай таку кімнату облаштовують в рожевих або схожих відтінках. Такий варіант підійде для підлітків чи молодих дівчат.
Оберіть будь-який із представлених варіантів, і ваша спальня матиме вишуканий вигляд. Потім варто довірити роботу професіоналам. Дизайнери ретельно вивчать проєкт. Вони запропонують оптимальні рішення з урахуванням сучасних тенденцій і всіх ваших побажань.