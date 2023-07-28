Скромний на вигляд, але розкішний всередині: зазирніть у цей будинок з італійським колоритом

Це саме той випадок, коли не варто судити за зовнішнім виглядом. За дуже простим і навіть трохи похмурим екстер'єром цього будинку в Аскот-Вейлі ховається чудовий, світлий інтер'єр.

Власниками будинку в передмісті Мельбурна є місцева подружня пара. Кожна деталь в інтер'єрі їхнього житла має свою історію. Наприклад, за люстрами з муранського скла чоловік з дружиною їздили аж до Італії. Завдяки таким розкішним деталям відчувається справжній італійський колорит.

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Стриманий, але розкішний інтер'єр

Серед інших особливостей – стеля заввишки 6 метрів, італійський тераццо та мармур. Заслуговує уваги і гламурна гардеробна головної спальні, балкон та ванна кімната.

"Найдивніше те, що передня частина будинку дуже скромна. Коли відвідувачі заходять, то вони дивуються позачасовому дизайну, світлу та простору", – розповідає власник.

У будинку є чотири спальні, кухня, вітальня, приймальна, домашній офіс та робочий кабінет з інтегрованими робочими станціями та дитячим куточком.

Дизайн інтер'єру продуманий до деталей / Фото Jellis Craig

Надворі облаштована відпочинкова зона з кухнею та барбекю. До власності також належить сад, який відзначили кількома нагородами у ландшафтно-архітектурних конкурсах.

Власник каже, що це будинок "під ключ". Він розташований у чудовому місці, недалеко від громадського транспорту, шкіл, ресторанів і кінотеатру. Скромне та водночас розкішне житло планують продати на аукціоні за ціною в межах 2,85 – 3,05 мільйона доларів США.