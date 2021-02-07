Те, що людина робить, чим захоплюється завжди відображається на місці, де вона живе. Журналіт і письменник Сем Любелл досліджував помешкання відомих художників, скульпторів, музикантів і зібрав неймовірну колекцію інтригуючих інтер’єрів.

Працюючи по всьому світу, Любелл зібрав 250 найбільш фотогенічних і незабутніх резиденцій. Усі ці світлини він розмістив у своїй книзі "Життя відповідає мистецтву".

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Будинок данського дизайнера та архітектора Фінна Юля

Фінн жив у ньому в середині XX століття, але інтер'єр досі виглядає досить сучасно.



Будинок данського дизайнера та архітектора Фінна Юля / Фото Phaidon

Сімейна вілла художника Ернста Фукса

Побудована архітектором Отто Вагнером. Фукс купив її у 1970 році в занедбаному стані. Віллу мали зруйнувати. Новий власник її відновив у гібридному стилі та наповнив своїми фантастичними творами мистецтва. Зараз там Музей Ернста Фукса.



Сімейна вілла художника Ернста Фукса / Фото Phaidon

Будинок фламандського художника Пітера Пауля Рубенса

Рубенс жив у вишукано пропорційному будинку в бельгійському Антверпені. Будинок зазнав значних змін, але основні елементи, такі як портик та павільйон, залишилися саме такими, як їх проєктував Рубенс.



Будинок художника Пітера Пауля Рубенса​ / Фото Phaidon

Дім скульптора Густава Вігеланда

Впорядкований будинок скульптора контрастує з його буйним мистецтвом. Ніколи раніше не займаючись дизайном інтер’єру, Вігеланд облаштував кожен куточок свого помешкання – від меблів до подушок, свічників та світильників.



Дім скульптора Густава Вігеланда​ / Фото Phaidon

Міський будинок німецького драматурга і поета Фрідріха фон Шиллера

В будинок у Веймарі Шиллер перебрався за 3 роки до своєї смерті. Поруч з ним жив його добрий друг і співробітник Гете. Це прекрасний двоповерховий міський будинок, напрочуд високого рівня для письменника того періоду.



Будинок німецького драматурга і поета Фрідріха фон Шиллера​ / Фото Phaidon

Будинок на півдні Франції, де колись жив художник Жан Кокто

Будинок належав його покровительці Франсін Вайсвейлер, яка в 1950 році запросила Кокто залишитися на тижневі канікули. Тоді вона навіть не здогадувалася, що він залишиться там на 11 років, покриваючи кожну поверхню малюнками.

Кокто використовував обмежену палітру і називав свої ескізи "татуюванням". Нині будинок називається Татуйованою віллою і є національною пам'яткою.



Будинок художника Жана Кокто / Фото Phaidon

Будинок художника Лорда Лейтона в Лондоні

Розкішний будинок Лейтон у голландському парку в Лондоні раніше був простою цегляною конструкцією. Натхненний подорожами художник вніс численні доповнення до будівлі. Найбільш яскравим є "арабський зал", побудований за зразком палацу XII століття на Сицилії з сумішшю мавританських плиток й решіток, позолочених фризів та класичних колон.



Будинок художника Лорда Лейтона в Лондоні / Фото Phaidon

Будинок мексиканського дизайнера Хав'єра Сеносіяна

Органічний дім сучасного мексиканського архітектора та дизайнера Сеносіяна розташований поблизу Мехіко. Подібна до гобітів будівля повністю натхнена криволінійними природними формами, такими як гриби та черепашки. Інтер’єр скоріше нагадує печеру, ніж будинок.



Будинок мексиканського дизайнера Хав'єра Сеносіяна​ / Фото Phaidon

Будинок кераміка Каваї Канджіро в Кіото

Будинок повністю відображає земні кольори та органічні форми ремесла Канджіро. Це щось середнє між сільською хатинкою та сучасним міським будинком. Досконала естетика захоплює дух і, як усі будинки художників, дає інтригуюче уявлення про темперамент мешканця та його занепокоєння.



Будинок кераміка Каваї Канджіро в Кіото​ / Фото Phaidon

Відкритий для громадськості будинок-музей музиканта Луї Армстронга, Нью-Йорк, США

Луї Армстронг та його дружина Люсіль придбали скромний будинок у робітничому районі, де жили до кінця свого життя.



Будинок-музей Луї Армстронга​ / Фото Phaidon

Резиденція дизайнерки Ейлін Грей, Рокбрюн-Кап-Мартін, Франція

Ейлін Грей постійно виходила із зони комфорту, щоб впроваджувати інновації, експериментувати та розробляти нові форми. Це прагнення чітко відображене у дизайні її помешкання.



Резиденція дизайнерки Ейлін Грей / Фото Phaidon

Вілла Casa Casuarina у колишньому особняку Версаче, Маямі-Біч, США

Джанні Версаче придбав будинок у 1992 році та вклав додаткові 32 мільйони доларів у його ремонт. Він додав південне крило, басейн, сад і перетворив 24 квартири в 10 великих апартаментів. Після смерті Джанні будинок 3 роки пустував. У вересні 2000 року Донателла нарешті продала майно Пітеру Лофтіну, телекомунікаційному магнату з Північної Кароліни, за 19 мільйонів доларів.



Особняк Версаче / Фото Phaidon