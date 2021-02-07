То, что человек делает, чем увлекается всегда отображается на месте, где он живет. Журналист и писатель Сэм Любелл исследовал жилища известных художников, скульпторов, музыкантов и собрал невероятную коллекцию интригующих интерьеров.

Работая по всему миру, Любелл собрал 250 самых фотогеничных и незабываемых резиденций. Все эти фотографии он разместил в своей книге "Жизнь соответствует искусству".

Кстати Названы 5 досадных ляпов, которые испортят даже дорогой интерьер

Дом датского дизайнера и архитектора Финна Юля

Финн жил в нем в середине XX века, но интерьер до сих пор выглядит довольно современно.

Дом датского дизайнера и архитектора Финна Юля / Фото Phaidon

Семейная вилла художника Эрнста Фукса

Построена архитектором Отто Вагнером. Фукс купил ее в 1970 году в запущенном состоянии. Виллу должны были разрушить. Новый владелец ее восстановил в гибридном стиле и наполнил своими фантастическими произведениями искусства. Сейчас там Музей Эрнста Фукса.

Семейная вилла художника Эрнста Фукса / Фото Phaidon

Дом фламандского художника Питера Пауля Рубенса

Рубенс жил в изысканно пропорциональном доме в бельгийском Антверпене. Дом претерпел значительные изменения, но основные элементы, такие как портик и павильон, остались именно такими, как их проектировал Рубенс.

Дом художника Питера Пауля Рубенса / Фото Phaidon

Дом скульптора Густава Вигеланда

Благоустроенный дом скульптора контрастирует с его буйным искусством. Никогда раньше не занимаясь дизайном интерьера, Вигеланд обустроил каждый уголок своего дома – от мебели до подушек, подсвечников и светильников.

Дом скульптора Густава Вигеланда / Фото Phaidon

Городской дом немецкого драматурга и поэта Фридриха фон Шиллера

В дом в Веймаре Шиллер перебрался за 3 года до своей смерти. Рядом с ним жил его добрый друг и сотрудник Гете. Это прекрасный двухэтажный городской дом, удивительно высокого уровня для писателя того периода.

Дом немецкого драматурга и поэта Фридриха фон Шиллера / Фото Phaidon

Дом на юге Франции, где когда-то жил художник Жан Кокто

Дом принадлежал его покровительнице Франсин Вайсвейлер, которая в 1950 году пригласила Кокто остаться на недельные каникулы. Тогда она даже не догадывалась, что он останется там на 11 лет, покрывая каждую поверхность рисунками.

Кокто использовал ограниченную палитру и называл свои эскизы "татуировкой". Сейчас дом называется татуированной Виллой и является национальной достопримечательностью.

Дом художника Жана Кокто / Фото Phaidon

Дом художника Лорда Лейтона в Лондоне

Роскошный дом Лейтон в голландском парке в Лондоне раньше был простой кирпичной конструкцией. Вдохновленный путешествиями художник внес многочисленные дополнения в здание. Наиболее ярким является "арабский зал", построенный по образцу дворца XII века на Сицилии со смесью мавританских плиток и решеток, золоченых фризов и классических колонн.

Дом художника Лорда Лейтона в Лондоне / Фото Phaidon

Дом мексиканского дизайнера Хавьера Сеносиана

Органический дом современного мексиканского архитектора и дизайнера Сеносияна расположен недалеко от Мехико. Подобно домам хоббитов здание полностью вдохновлено криволинейными природными формами, такими как грибы и ракушки. Интерьер скорее напоминает пещеру, чем дом.

Дом мексиканского дизайнера Хавьера Сеносиана / фото Phaidon

Дом керамика Каваи Канджиро в Киото

Дом полностью отражает земные цвета и органические формы ремесла Канджиро. Это нечто среднее между деревенской избушкой и современным городским домом. Совершенная эстетика захватывает дух и, как все дома художников, дает интригующее представление о темпераменте жителя и его тревогах.

Дом керамики Каваи Канджиро в Киото / фото Phaidon

Открытый для общественности дом-музей музыканта Луи Армстронга, Нью-Йорк, США

Луи Армстронг и его жена Люсиль приобрели скромный дом в рабочем районе, где жили до конца своей жизни.

Дом-музей Луи Армстронга / Фото Phaidon

Резиденция дизайнера Эйлин Грей, Рокбрюн-Кап-Мартин, Франция

Эйлин Грей постоянно выходила из зоны комфорта, чтобы внедрять инновации, экспериментировать и разрабатывать новые формы. Это стремление четко отражено в дизайне ее жилища.

Резиденция дизайнера Эйлин Грей / Фото Phaidon

Вилла Casa Casuarina в бывшем особняке Версаче, Майами-Бич, США

Джанни Версаче купил дом в 1992 году и вложил дополнительные 32 миллиона долларов в его ремонт. Он добавил южное крыло, бассейн, сад и превратил 24 квартиры в 10 больших апартаментов. После смерти Джанни дом 3 года пустовал. В сентябре 2000 года Донателла наконец продала имущество Питеру Лофтину, телекоммуникационному магнату из Северной Каролины, за 19 миллионов долларов.

Особняк Версаче / Фото Phaidon