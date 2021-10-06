У великих містах, де спостерігається швидке зростання населення на тлі дефіциту житла, вкрай важливо навчитися пристосовувати будинки до сучасних реалій та швидкого способу життя. Завдяки дизайну інтер'єру та його постійному розвитку, ми можемо модифікувати наявний простір.

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Хоча всі зони будинку важливі, деякі з них повільно відмирають. Так, наприклад, класична вітальня все частіше стає частиною кухні. Якщо у вашому будинку теж немає чіткого поділу, ділимося порадами, які допоможуть створити гармонію між двома відкритими просторами.

Розширте кількість поверхонь без затрат місця

Розширте кількість поверхонь без затрат місця / Фото Pinterest

Прямокутна стільниця "американський бар" або вузький острівець, розтягнутий на обидві зони, – ідеальний варіант для обмеженого простору. Подумайте лише, що встановлюючи лише один предмет, ви відразу "вбиваєте двох зайців" – створюєте поверхню для приготування їжі та зручний стіл для її вживання.

З технічної точки зору – острівець допомагає пропорційно розділити освітлення, забезпечує кращу вентиляцію та полегшує прибирання.

Направте світло на важливі зони

Направте світло на важливі зони / Фото Pinterest

Освітлення впливає як на атмосферу, так і на функціональність приміщень. Скористайтеся перевагами сучасних світильників та використайте їх не як декор, а як позначку, яка означатиме, що тут завершується одна та починається інша зона. Для цього розмістіть їх над барною стійкою чи островом.

Важливо й те, що кожна функціональна зона повинна мати окремі джерела світла:

основне світло: центральна люстра, вбудовані стельові світильники чи прихована підсвітка, яка даватиме достатню кількість світла для обидвох зон;

центральна люстра, вбудовані стельові світильники чи прихована підсвітка, яка даватиме достатню кількість світла для обидвох зон; світло для робочої зони кухні: однієї лише витяжки тут недостатньо. Щоб освітити робочу поверхню для нарізання, доведеться подбати про лампи, вбудовані в підвісні шафи для зберігання;

однієї лише витяжки тут недостатньо. Щоб освітити робочу поверхню для нарізання, доведеться подбати про лампи, вбудовані в підвісні шафи для зберігання; підсвітка всередині шаф: вона допоможе швидше орієнтуватися при пошуку круп чи спецій, особливо, якщо на вашій кухні глибокі шафи;

вона допоможе швидше орієнтуватися при пошуку круп чи спецій, особливо, якщо на вашій кухні глибокі шафи; підсвітка столу у зоні вітальні: тут найчастіше обирають підвісне світло, яке може підійматися та опускатися відповідно до того, який ореол світла повинен потрапляти на обідню зону;

тут найчастіше обирають підвісне світло, яке може підійматися та опускатися відповідно до того, який ореол світла повинен потрапляти на обідню зону; декоративне світло: його нерідко використовується в зоні вітальні, щоб відпочити наприкінці робочого дня.

Відмінності в деталях

Відмінності в деталях / Фото Pinterest

Оскільки розміщення фізичних перегородок "вкраде" площу, спробуйте розділити дві зони за допомогою декоративних елементів: постеліть килим лише у вітальні, а у кухні залиште відкриту плитку, або ж – повішайте над обіднім столом картини, які означатимуть зміну стилю.

Теплі кольори – на півночі, світла палітра – на півдні

Ще один спосіб ненав'язливого зонування – використання кольорів та матеріалів, які відрізнятимуться Орієнтація кухні допоможе підібрати ідеальний відтінок для стін та фасадів. Розташування на холодну північ вимагає яскравих кольорів та теплих матеріалів (наприклад, дерево). Південну сторону дизайнери радять оформлювати в білому або трендовому зеленому. Кухні розміщені зі східної сторони дому найкраще виглядають у сірих, кремових та пастельних тонах, а з західної можна використати холодні відтінки блакитного.

Відштовхуйтеся від цього, щоб підібрати правильні кольори для різних зон.

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Чітко окреслені межі без перегородок

Забезпечте свободу пересування / Фото painterbros

Якщо ви хочете чітко розділити вітальню і кухню, встановіть між ними шафу чи стелаж, які розмежують простір. Також ви можете схитрувати, облаштувавши між двома приміщеннями третє, наприклад, встановити робочий стіл.

Забезпечте свободу пересування

Основна деталь в дизайні інтер'єру – це організація меблів. Їх розташування в просторі впливає на візуальне і просторове сприйняття кімнат. Пріоритетом завжди буде простір без перешкод.

Почніть з розробки плану з реальними розмірами вашої кухні-вітальні. Перш ніж купувати та встановлювати меблі, попробуйте покрутити їх та погратися з місцем майбутнього розташування. Ці пошуки дозволять віднайти найвигідніший варіант.