Найбільша зацікавленість в інвестуванні є у Львові, Тернополі, Івано-Франківську та Ужгороді. Про це розповів генеральний директор Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник.

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Інвестиційний осередок – у західних областях

За словами Ростислава Мельника, попит на інвестиційне житло в західних регіонах залишається високим, зокрема через внутрішню міграцію, спричинену війною.

Внутрішньо переміщені особи шукають житло, що підвищує попит у таких містах, як Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород тощо. Крім того, є певне перетікання інвесторів зі столичного ринку через ризики, пов'язані з війною, та бажання диверсифікувати свої інвестиції у більш стабільних регіонах,

– пояснив експерт.

Ростислав Мельник додав, що найбільший попит є на квартири середньої площі 50 − 70 метрів квадратних з бюджетом 60 − 80 тисяч доларів.

"Інвестори орієнтуються на об'єкти, які можна швидко здати в оренду або вигідно перепродати", – зазначив гендиректор КН РІЕЛ.

Скільки коштує оренда квартир

Орендувати однокімнатну квартиру в новому будинку Ужгорода коштує щонайменше 12 тисяч гривень на місяць. В Івано-Франківську ціни складають 12 − 13 тисяч гривень. У Львові винайняти гарну квартиру в новобудові коштує ще більше – близько 15 тисяч гривень.

Тим часом у столиці можна знайти квартиру й за 10 тисяч гривень, а інвестувати в нерухомість столиці буде дорожче. Багато інвесторів такі вкладення вважають невигідними.