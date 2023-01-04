Зросли ризики та період окупності: чи доречні зараз інвестиції у житло

Як на первинному, так і на вторинному ринку, інвестиції у нерухомість – це ризик. І справа не лише у шахрайських схемах та недоброчесних забудовниках, але й у терміни окупності придбаного житла.

Як розповідає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, існують формати житла, які забезпечать хороший пасивний дохід. Чим вони відрізняються – далі.

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Вигідна інвестиція в нерухомість: що врахувати

Вигідна інвестиція має кілька ознак:

швидкий термін окупності;

відсутність простою (якщо йдеться про квартиру під оренду);

привабливий район;

хороший ремонт.

Вигідною вона буде також у тому випадку, якщо ви берете її на перспективу. Наприклад, у вас є діти і зараз ви будете здавати квартиру, поки їм не виповниться 18, а потім подаруєте. Ще один варіант вигідної інвестиції, це купити інвестиційну квартиру з метою заробити на квартиру своєї мрії,

– пояснює Берещак.

Останнє, за словами експертки, можливо при купівлі ліквідного житла, що з часом буде ставати привабливішим для покупців чи орендарів. Тобто через декілька років перепродати таку нерухомість вдасться із зростанням вартості на 30%.

Берещак додає, що до повномасштабної війни термін окупності квартир під оренду у Києві становив 8 – 10 років. З урахуванням війни він може посунутись на кілька років, але не критично.

Чи доречні зараз інвестиції у квартири

Експертка наголошує, що інвестиції у житлову нерухомість доречні завжди, але радить вкладатися у квадратні метри лише тим, хто:

має фінансову подушку безпеки, адже інвестувати у квартиру усі кошти – помилково;

адже інвестувати у квартиру усі кошти – помилково; розібрався, як працює інвестиційний ринок у сфері нерухомості,

у сфері нерухомості, усвідомлює ризики, зокрема, спровоковані війною.

Інвестиція у нерухомість зараз доречна, якщо це ліквідний об’єкт і ви готові зафіксувати гроші у "бетонному золоті", щоб врятувати їх від інфляції та знецінення,

– попереджає експертка.

Однак вона додає, що покупці, які хочуть невдовзі продати квартиру та вивести ці гроші в кеш, повинні задуматися про оформлення житла не зараз, а після стабілізації ситуації на ринку нерухомості. Берещак підкреслює, що одного року для цього замало.

Тим, хто прагне швидко зайти на ринок та так само швидко вийти з нього, експертка радить купувати однокімнатну квартиру площею 45 – 55 квадратних метрів у будинку, зведеному після 2017 року. Район має бути з добре розвиненою інфраструктурою, а територія – закритою та містити дитячий майданчик, місця для відпочинку, зони для вигулу улюбленців тощо.

Якщо це вторинна нерухомість, придивіться до центральних ділових районів міста та варіанти з хорошим ремонтом.