Про це розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта. За його словами, попит на квартири в столиці є, однак кияни не поспішають купувати нерухомість через ракетні обстріли та атаки "Шахідами".

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Ринок нерухомості Києва: як будуть змінюватися ціни

Юрій Піта наголосив, що актуальні прогнози щодо цін на київську нерухомість базуються на тенденціях останніх кількох місяців 2022 року. Впродовж листопада – грудня ринок стабілізувався й немає значних перекосів у сторону підвищення чи зниження вартості житла.

У 2022 році ціни впали приблизно на 15 – 20%, це з початку війни. Вони вже падіння своє не продовжують, отже ціни будуть на цьому рівні. Вони впали до певного рівня і такими й залишаться. Але, знову ж таки, багато що буде залежати від ситуації в країні в цілому,

– пояснив експерт.

Піта додав: якщо будуть успіхи на фронті, тоді ринок нерухомості буде також реагувати достатньо активно. До того ж позитивно на ситуацію вплинуть компенсації українцям, які втратили житло.

Ми сподіваємось, що запрацюють програми компенсації житла для тих, хто його втратив. Це також вплине на ринок. Будуть, можливо, якісь грошові компенсації або ж квадратними метрами. І їх (квартири, – 24 канал) на ринку будуть десь шукати, купувати, передавати тим, хто постраждав. Отже, такі тенденції будуть як мінімум пів року, а потім вже будемо дивитися, що буде далі. Тобто щодо цін суттєвих змін не передбачається,

– підсумував фахівець.

З цим погоджуються й інші оглядачі ринку житла. Приміром, експертка Ольга Щедріна наголошує, що говорити про зростання можна лише після завершення активних військових дій. За її прогнозами впродовж 2023 року зберігатиметься попит на заміське житло та земельні ділянки. А "вторинка" зросте у ціні та невдовзі повернеться до довоєнних показників.