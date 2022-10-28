За приблизними підрахунками, кількість інвестиційних угод на первинному ринку житла на кінець 2021 року становила близько 50 – 55% від їх загальної кількості. При цьому третина покупців вкладали кошти в придбання двох і більше квартир з метою подальшого продажу. Однак війна зупинила цей процес.

Варто знати Чи зможе іпотека під 3% оживити ринок нерухомості України: прогноз експертів

Як пояснює засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, якщо до повномасштабного вторгнення інвестиції в нульову стадію будівництва приносили за 2 – 4 роки дохідність у 30 – 50%, сьогодні ці суми не покривають ризики.

Купувати нерухомість у забудовника тепер – фактично кредитувати його,

– вважає заступник голови ради Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів Олександр Куликов.