Як зазначають фахівці, тепер на ринку нерухомості підвищаться ціни та з'являться нові тенденції. Зокрема, першими впродовж року продаватимуть найдорожчі об'єкти.

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Що зміниться з 1 листопада

У новому Законі змінюється розмір податку за продаж нерухомості та порядок оподаткування об'єктів, щодо яких сплачено частково ціну та зареєстровано обтяження речових прав на користь покупця. Також від оподаткування ПДВ звільняються операції щодо деяких об'єктів.

Серед основних змін:

ставка податку з доходу від продажу дорівнюватиме 18% + 1,5% військовий збір;

дохід від таких продажів може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об'єкту нерухомості. У такому випадку дохід особи рахуватиметься як "ціна продажу або оціночна вартість нерухомості мінус витрати на її придбання", що досить схоже на підрахунок інвестиційного прибутку.

Що залишається без змін