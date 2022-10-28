Інвестиції у нерухомість під час війни: в які об'єкти українці вкладають кошти
Джерело:Forbes
У грудні 2021 року ціни на нерухомість в Україні досягли семирічного максимуму. За рік середня ціна квадратного метра в новобудовах Києва зросла більш ніж на 25% у гривні та на 32% у доларах. При цьому інвестиції у "котлован" приносили від 7 – 10% на рік, а попит у мегаполісах перевищував пропозицію.
За приблизними підрахунками, кількість інвестиційних угод на первинному ринку житла на кінець 2021 року становила близько 50 – 55% від їх загальної кількості. При цьому третина покупців вкладали кошти в придбання двох і більше квартир з метою подальшого продажу. Однак війна зупинила цей процес.
Варто знати Чи зможе іпотека під 3% оживити ринок нерухомості України: прогноз експертів
Як пояснює засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, якщо до повномасштабного вторгнення інвестиції в нульову стадію будівництва приносили за 2 – 4 роки дохідність у 30 – 50%, сьогодні ці суми не покривають ризики.
Купувати нерухомість у забудовника тепер – фактично кредитувати його,
– вважає заступник голови ради Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів Олександр Куликов.
На яку нерухомість є попит навіть в умовах війни
Попит на вторинному ринку вищий, ніж на "первинці". Проте навіть тут кількість угод далека від довоєнного рівня. Покупці досі очікують на знижки, тоді як власники житла не готові до суттєво менших цін.
У тренді – нерухомість готельного чи апарт-типу у західних областях.
Це так звана дохідна нерухомість, яка дає певний гривневий потік та 5 – 10% річних,
– розповідає фінансовий радник iPlan.ua Любомир Остапів.
Інший нестандартний приклад – проєкт "Промприлад. Реновація", який продовжує будівництво офісних приміщень. Проєкт отримав уже 100 запитів на релокацію від українських підприємств і планує до кінця 2022 року ввести в експлуатацію додатково від 12 000 до 24 000 квадратних метрів приміщень.
Як змінювалися ціни на українські новобудови / Інфографіка Forbes