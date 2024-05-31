Чи досі інвестори продають квартири в Києві, щоб купити у Львові: експерти про тенденції та ціни

Багато інвесторів, які раніше вкладали в київську нерухомість, перейшли на західний ринок після початку повномасштабного вторгнення. Столичні квартири вони досі намагаються продати, щоб інвестувати житло, наприклад, у Львові.

Первинний ринок у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях відновлюється набагато швидше, ніж в інших регіонах, і випереджає навіть столицю. Головна причина – великий попит з боку інвесторів, який не стихає.

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Попит з доку інвесторів залишається високим

Про величезний попит на нерухомість з боку інвесторів говорять і самі забудовники. Таку тенденцію легко пояснити: західні області вважають порівняно безпечними, туди переїхали чимало бізнесів та живуть десятки тисяч переселенців.

Попит на інвестиційне житло в західних регіонах України залишається високим, зокрема через внутрішню міграцію, спричинену війною. Внутрішньо переміщені особи шукають житло, що підвищує попит у таких містах, як Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород тощо,

– каже генеральний директор КН РІЕЛ Ростислав Мельник.

За словами голови Івано-Франківського відділення АФНУ Віктора Фурдіяки, переселенці забезпечують третину попиту на ринку оренди. А житло в Ужгороді чи Івано-Франківську дорожче, ніж у Києві.

"Багато хто почав позбуватися квадратних метрів. А щоб гроші "не простоювали", їм знайшли нову "тиху гавань" – нерухомість у західних областях. Там скуповують все – і житло, й землю, й комерційні об'єкти", – прокоментувала столична рієлторка Ірина Луханіна.

Які ціни в західних містах

Оренда однокімнатної квартири у відносно новому будинку в Ужгороді коштує щонайменше 12 тисяч гривень на місяць, а в столиці можна знайти й за 10 тисяч.

У Івано-Франківську ціни на житло з одною кімнатою складають 12 − 13 тисяч гривень. У Львові за гарну квартиру у новобудові треба буде заплатити близько 15 тисяч гривень чи навіть більше, якщо ремонт дизайнерський.

Тому не дивно, що до західних міст "переїхали" інвестори з усієї України.