Інвестиційна міграція: аналітики назвали найкращі країни для покупки нерухомості

Дослідження охопило 16 країн, проаналізувавши їх за 30 різними параметрами. Розповідаємо, хто очолив рейтинг.

У зв'язку з підвищеним інтересом до програм інвестиційної міграції, аналітики з консалтингової компанії Henley & Partners представили "Індекс нерухомості 2022 року", який допоможе приватним інвесторам вибрати житло у країнах, які дозволяють отримати громадянство або статус резидента. Дослідження провели у співпраці з агентством Deep Knowledge Analytics.

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Ріст популярності інвестицій у закордонну нерухомість

У 2021 році компанія Henley & Partners зафіксувала на 80% більше запитів щодо інвестиційних програм, якщо порівнювати з 2020 роком. Заможні громадяни все частіше цікавляться комбінованими рішеннями – можливістю отримати громадянство або дозвіл на проживання в країні через придбання нерухомості. Гібридна інвестиція допомагає не лише вигідно вкласти кошти, а й захистити себе та свій капітал від політичної та ринкової нестабільності.

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ , яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Щоб пришвидшити пошук та застерегти інвесторів від ризиків, компанія склала відповідний рейтинг.

Як проходило дослідження

Дослідження вивчає 16 країн та аналізує їх за 30 різними параметрами. Щоб охопити якомога більше факторів, аналітики врахували понад 300 елементів даних. Серед основних параметрів:

репутація,

якість життя,

розмір ВВП,

сума інвестицій та вартість нерухомості,

дохід від оренди,

вимоги до проживання та володіння,

ліквідність та лояльність до криптовалют.

Лідери рейтингу

Індекс нерухомості очолив Емірат Дубай, який отримав найвищі оцінки щодо прибутковості від оренди та вартості нерухомості в порівнянні з іншими великими міжнародними центрами. Привабливість місцевої нерухомості підкріплюється також репутацією країни як безпечної для проживання, умовами працевлаштування та силою економіки.

Іспанія посідає друге місце у загальному рейтингу завдяки найвищому балу за параметром ВВП. Країна є одним із найпопулярніших напрямків для інвестицій у нерухомість у Європі. Іноземні громадяни можуть без обмежень інвестувати у житлову, комерційну чи земельну власність як на материку, так і на островах.

Третє місце займає Чорногорія, яка стала одним із найкращих напрямків для життя та переїзду інвесторів, а також купівлі нерухомості у Середземномор'ї. Асортимент нерухомості варіюється від прибережних до гірськолижних курортів. Відсутність обов’язкового періоду володіння або вимоги до проживання для інвесторів дали Чорногорії додаткові бали за цими двома критеріями. Учасники програми "Громадянство через інвестиції" можуть не відмовлятися від інших громадянств при отриманні чорногорського паспорта. В інших випадках подвійне громадянство у країні заборонене.



Індекс нерухомості 2022 року / Фото Henley & Partners

На сайті компанії доступний інтерактивний рейтинг, який допоможе обрати найкращу країну, відповідно до індивідуальних запитів інвестора.