В связи с повышенным интересом к программам инвестиционной миграции, аналитики из консалтинговой компании Henley & Partners представили "Индекс недвижимости 2022 года", который поможет частным инвесторам выбрать жилье в странах, позволяющих получить гражданство или статус резидента. Исследование было проведено в сотрудничестве с агентством Deep Knowledge Analytics.

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Рост популярности инвестиций в зарубежную недвижимость

В 2021 году компания Henley & Partners зафиксировала на 80% больше запросов по инвестиционным программам по сравнению с 2020 годом. Состоятельные граждане все чаще интересуются комбинированными решениями – возможностью получить гражданство или вид на жительство в стране через приобретение недвижимости. Гибридная инвестиция помогает не только выгодно вложить средства, но и защитить себя и капитал от политической и рыночной нестабильности.

Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЕЛ, которая за 19 лет деятельности успешно реализовала более 60 объектов.

Чтобы ускорить поиск и обезопасить инвесторов от рисков, компания составила соответствующий рейтинг.

Как проходило исследование

Исследование изучает 16 стран и анализирует их по 30 разным параметрам. Чтобы охватить как можно больше факторов, аналитики учли более 300 элементов данных. Среди основных параметров:

репутация,

качество жизни,

размер ВВП,

сумма инвестиций и стоимость недвижимости

доход от аренды,

требования к проживанию и владению,

ликвидность и лояльность к криптовалютам.

Лидеры рейтинга

Индекс недвижимости возглавил Эмират Дубай, получивший самые высокие оценки доходности от аренды и стоимости недвижимости по сравнению с другими крупными международными центрами. Привлекательность местной недвижимости подкрепляется репутацией страны как безопасной для проживания, условиями трудоустройства и силой экономики.

Испания занимает второе место в общем рейтинге благодаря наивысшему баллу по параметру ВВП. Страна является одним из популярнейших направлений для инвестиций в недвижимость в Европе. Иностранные граждане могут без ограничения инвестировать в жилую, коммерческую или земельную собственность как на материке, так и на островах.

Третье место занимает Черногория, которая стала одним из лучших направлений жизни и переезда инвесторов, а также покупки недвижимости в Средиземноморье. Ассортимент недвижимости варьируется от прибрежных к горнолыжным курортам. Отсутствие обязательного периода владения или требования к проживанию для инвесторов дали Черногории дополнительные баллы по двум критериям. Участники программы "Гражданство за инвестиции" могут не отказываться от других гражданств при получении черногорского паспорта. В других случаях двойное гражданство в стране запрещено.

Индекс недвижимости 2022 года / Фото Henley & Partners

На сайте компании доступен интерактивный рейтинг, который поможет выбрать лучшую страну в соответствии с индивидуальными запросами инвестора.