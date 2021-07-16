Інвестування в нерухомість в Україні: у чому особливості та де краще купувати житло

Україна останніми роками стала ще більш привабливою країною для інвестування у нерухомість. Це пов'язано з різними факторами.

До них належать: зміцнення національної валюти після кризи, інтеграція з Європейським Союзом, а також постійне зростання цін на житло. Які особливості має інвестування у нерухомість та де краще купувати квадратні метри – розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Що відбувається на ринку нерухомості

Український ринок нерухомості активно відновлюється після кризи 2014 року. Наприклад, ціни на квартири у столиці за другу половину 2020 року зросли на 0,39%, якщо порівнювати з першим півріччям. Події останніх 1,5 року суттєво вплинули на ринок житла, однак за даними Світового банку, це було короткочасно й обмежено.

На відміну від попередніх криз в Україні, цього разу масштабних ринкових перетворень не очікується. Ринок повернеться до рівноваги у міру поступового ослаблення карантинних обмежень. Попри кризу, попит на житло залишиться високим,

– йдеться у звіті Світового банку про фінансову стабільність в Україні у 2021 році.

Аналітики впевнені, що нерухомість і надалі зростатиме у ціні. Це є позитивним моментом для інвесторів, адже дозволяє вигідно вкласти гроші та отримати гарний дохід.

Оренда у великих містах України також дорожчає. Наприклад, однокімнатна квартира у Києві обійдеться у 276 доларів на місяць (7,5 тисячі гривень). Це на 1,5% більше, ніж на початку 2020 року.

Найдорожчим районом у Києві залишається Шевченківський, у якому орендна плата за трикімнатну квартиру становить орієнтовно 590 доларів США на місяць, за ним – Печерський (560 доларів США на місяць) і Оболонський райони (457 доларів США на місяць). В останні роки більшість орендних ставок перевели на національну валюту – гривню, щоб захистити орендодавців від коливань валютних курсів. Це грає на руку українським інвесторам, позбавляючи їх прив’язки до курсу долара США,

– розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

ЖБ Topolis від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

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Житлова чи комерційна нерухомість: що вигідніше для інвесторів

Кожен інвестор має зробити вибір, у яку нерухомість вкладатися – житлову чи комерційну. Обидва варіанти мають свої особливості.

Переваги комерційної нерухомості

Можливість розрахувати прибутковість . Ціна комерційної нерухомості зростає більш пропорційно на відміну від житлової. Це дозволяє вирахувати прибуток у перспективі.

. Ціна комерційної нерухомості зростає більш пропорційно на відміну від житлової. Це дозволяє вирахувати прибуток у перспективі. Термін оренди . Комерційні площі винаймають на тривалий період. Здебільшого йдеться про 5 чи 10 років. Це дозволяє бути впевненим у стабільності доходу.

. Комерційні площі винаймають на тривалий період. Здебільшого йдеться про 5 чи 10 років. Це дозволяє бути впевненим у стабільності доходу. Надійний спосіб інвестування. Ринок нерухомості, не дивлячись на зміни в економіці, залишається досить надійним варіантом для вкладення грошей.

Переваги житлової нерухомості

Стабільні результати під час економічного спаду. Під час кризи можуть закриватися магазини, салони, ресторани та ін., а житлова нерухомість завжди має попит, адже людям потрібно десь жити.

під час економічного спаду. Під час кризи можуть закриватися магазини, салони, ресторани та ін., а житлова нерухомість завжди має попит, адже людям потрібно десь жити. Низький поріг входження . У житло значно простіше вкластися – це швидше та дешевше.

. У житло значно простіше вкластися – це швидше та дешевше. Великий пул потенційних покупців і орендарів. Інвестор має змогу значно швидше знайти нових орендарів, ніж клієнта на комерційну площу.

У питанні житлової нерухомості корисно розуміти загальні коефіцієнти та знати такі основні поняття, як рентабельність інвестицій і ставка капіталізації. Що стосується комерційної нерухомості, то тут важливо розуміти й оцінювати ці та багато інших показників. Інвестування в комерцію більше схоже на володіння малим бізнесом. Найважливіше тут – збільшення чистого операційного доходу. На додаток до інших коефіцієнтів необхідно оперувати такою інформацією, як записи обслуговування, витрати й історія оренди, звіти про прибутки та збитки,

– пояснили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

ЖК "Берег Дніпра" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Де краще купувати житло

Оптимальним варіантом для інвесторів стануть квартири від Корпорації Нерухомості РІЕЛ у Києві та Львові. Це житло у сучасних житлових комплексах з гарною прилеглою територією, розвиненою інфраструктурою та за вигідною ціною без посередників.

Квартири у Львові

Львів є містом, яке має шалений попит серед туристів. Це дозволяє вигідно здавати квартири подобово у центрі міста та у довгострокову оренду на околиці. Ціни на житло у Львові зростають, не дивлячись на кризу, тому для інвесторів це є дуже вигідним варіантом. Крім того, місто переживає будівельний бум, адже попит на житло в новобудовах зріс. Популярним залишається Галицький район – у ньому найвищий попит та високі ціни. Далі йдуть Франківський і Шевченківський райони.

Вартість оренди квартири у Львові на добу в середньому становить 350 гривень. Дохід за місяць – близько 10,5 тисячі гривень. Це означає, що за таких умов квартира окупиться за 86 місяців, а прибутковість інвестиції обчислюватиметься 13,9% річних.

ЖК "Шенген" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Житло у Києві

Столиця України є найбільш привабливим містом для інвестування у житло. Це пов'язано з високим попитом та гарним вибором нових житлових комплексів у різних районах та з широким діапазоном цін.

Здавати квартиру у Києві досить вигідно, адже у порівнянні з 2020 роком ціна оренди однокімнатної квартири зросла на 8%, двокімнатної – на 10%, а трьох-, чотирьох- і багатокімнатних квартир – до 27 %.

Прогноз для ринку нерухомості України на 2021 рік є радше позитивним, аніж негативним за умови стабільної економічної ситуації в країні. На ціну квадратного метра може вплинути інфляція, вартість будівельно-монтажних робіт і будівельних матеріалів, а також стан ринку праці. Протягом цього року на окремі групи будівельних матеріалів ціни поступово виросли на 8–10%, а на будівельно-монтажні роботи — одразу на 10%. За таких умов здешевлення квартир не відбудеться,

– наголосили у РІЕЛ.

Крім того, на думку експертів, вартість житла усіх класів зросте на 5 – 10%, тому інвестори мають гарну можливість придбати нерухомість зараз за нижчою ціною.

Для того щоб обрати ідеальний варіант житла для інвестування, звертайтеся до фахівців Корпорації Нерухомості РІЕЛ, які допоможуть обрати об'єкт нерухомості за ціною від забудовника.