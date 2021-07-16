Инвестирование в недвижимость в Украине: в чем особенности и где лучше покупать жилье

Украина в последние годы стала еще более привлекательной страной для инвестирования в недвижимость. Это связано с различными факторами.

К ним относятся: укрепление национальной валюты после кризиса, интеграция с Европейским Союзом, а также постоянный рост цен на жилье. Какие особенности имеет инвестирование в недвижимость и где лучше покупать квадратные метры – рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Что происходит на рынке недвижимости

Украинский рынок недвижимости активно восстанавливается после кризиса 2014 года. Например, цены на квартиры в столице за вторую половину 2020 выросли на 0,39%, если сравнивать с первым полугодием. События последних 1,5 года существенно повлияли на рынок жилья, однако по данным Всемирного банка, это было кратковременно и ограничено.

В отличие от предыдущих кризисов в Украине, на этот раз масштабных рыночных преобразований не ожидается. Рынок вернется к равновесию по мере постепенного ослабления карантина. Несмотря на кризис, спрос на жилье останется высоким,

– говорится в отчете Всемирного банка о финансовой стабильности в Украине в 2021 году.

Аналитики уверены, что недвижимость продолжит расти в цене. Это является положительным моментом для инвесторов, поскольку позволяет выгодно вложить деньги и получить хороший доход.

Аренда в крупных городах Украины также дорожает. Например, однокомнатная квартира в Киеве обойдется в 276 долларов в месяц (7,5 тысячи гривен). Это на 1,5% больше, чем в начале 2020 года.

Самым дорогим районом в Киеве остается Шевченковский, в котором арендная плата за трехкомнатную квартиру составляет ориентировочно 590 долларов США в месяц, за ним – Печерский (560 долларов США в месяц) и Оболонский районы (457 долларов США в месяц). В последние годы большинство арендных ставок перевели на национальную валюту – гривну, чтобы защитить арендодателей от колебаний валютных курсов. Это играет на руку украинским инвесторам, лишая их привязки к курсу доллара США,

– рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

ЖБ Topolis от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

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Жилая или коммерческая недвижимость: что выгоднее для инвесторов

Каждый инвестор должен сделать выбор, в какую недвижимость вкладываться – жилую или коммерческую. Оба варианта имеют свои особенности.

Преимущества коммерческой недвижимости

Возможность рассчитать доходность . Цена коммерческой недвижимости растет более пропорционально в отличие от жилой. Это позволяет вычислить прибыль в перспективе.

. Цена коммерческой недвижимости растет более пропорционально в отличие от жилой. Это позволяет вычислить прибыль в перспективе. Срок аренды . Коммерческие площади снимают на длительный период. В основном речь идет о 5 или 10 годах. Это позволяет быть уверенным в стабильности дохода.

. Коммерческие площади снимают на длительный период. В основном речь идет о 5 или 10 годах. Это позволяет быть уверенным в стабильности дохода. Надежный способ инвестирования. Рынок недвижимости, несмотря на изменения в экономике, остается достаточно надежным вариантом для вложения денег.

Преимущества жилой недвижимости

Стабильные результаты во время экономического спада. Во время кризиса могут закрываться магазины, салоны, рестораны и др., а жилая недвижимость всегда пользуется спросом, ведь людям нужно где-то жить.

во время экономического спада. Во время кризиса могут закрываться магазины, салоны, рестораны и др., а жилая недвижимость всегда пользуется спросом, ведь людям нужно где-то жить. Низкий порог вхождения. В жилье значительно проще вложиться – это быстрее и дешевле.

В жилье значительно проще вложиться – это быстрее и дешевле. Большой пул потенциальных покупателей и арендаторов. Инвестор имеет возможность значительно быстрее найти новых арендаторов, чем клиента на коммерческую площадь.

В вопросе жилой недвижимости полезно понимать общие коэффициенты и знать такие основные понятия, как рентабельность инвестиций и ставка капитализации. Что касается коммерческой недвижимости, то здесь важно понимать и оценивать эти и многие другие показатели. Инвестирование в коммерцию больше похоже на владение малым бизнесом. Самое важное здесь – увеличение чистого операционного дохода. В дополнение к другим коэффициентам необходимо оперировать такой информацией, как записи обслуживания, расходы и история аренды, отчеты о прибыли и убытках,

– пояснили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

ЖК "Берег Днепра" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Где лучше покупать жилье

Оптимальным вариантом для инвесторов станут квартиры от Корпорации Недвижимости РИЕЛ в Киеве и Львове. Это жилье в современных жилых комплексах с хорошей прилегающей территорией, развитой инфраструктурой и по выгодной цене без посредников.

Квартиры во Львове

Львов является городом, который имеет большой спрос среди туристов. Это позволяет выгодно сдавать квартиры посуточно в центре города и в долгосрочную аренду на окрестности. Цены на жилье во Львове растут, несмотря на кризис, поэтому для инвесторов это очень выгодный вариант. Кроме того, город переживает строительный бум, ведь спрос на жилье в новостройках вырос. Популярным остается Галицкий район – в нем самый высокий спрос и высокие цены. Далее следуют Франковский и Шевченковский районы.

Стоимость аренды квартиры в Киеве на сутки в среднем составляет 350 гривен. Доход в месяц – около 10,5 тысячи гривен. Это означает, что при таких условиях квартира окупится за 86 месяцев, а доходность инвестиции исчисляется в 13,9% годовых.

ЖК "Шенген" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Жилье в Киеве

Столица Украины является наиболее привлекательным городом для инвестирования в жилье. Это связано с высоким спросом и хорошим выбором новых жилых комплексов в разных районах и с широким диапазоном цен.

Сдавать квартиру в Киеве достаточно выгодно, ведь по сравнению с 2020 годом цена аренды однокомнатной квартиры выросла на 8%, двухкомнатной – на 10%, а трех–, четырех– и многокомнатных квартир – до 27%.

Прогноз для рынка недвижимости Украины на 2021 является скорее положительным, чем отрицательным при стабильной экономической ситуации в стране. На цену квадратного метра может повлиять инфляция, стоимость строительно-монтажных работ и строительных материалов, а также состояние рынка труда. В течение этого года на отдельные группы строительных материалов цены постепенно выросли на 8 – 10%, а на строительно-монтажные работы – сразу на 10%. При таких условиях удешевления квартир не произойдет,

– подчеркнули в РИЕЛ.

Кроме того, по мнению экспертов, стоимость жилья всех классов возрастет на 5 – 10%, поэтому инвесторы имеют хорошую возможность приобрести недвижимость сейчас по более низкой цене.

Для того чтобы выбрать идеальный вариант жилья для инвестирования, обращайтесь к специалистам Корпорации Недвижимости РИЕЛ, которые помогут выбрать объект недвижимости по цене от застройщика.