Іпотека під 5% почне функціонувати у березні: хто зможе отримати кредит

В Україні з березня почнуть видавати кредити за програмою "Доступна іпотека під 5%". Йдеться про купівлю нового житла на первинному ринку.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. Розповідаємо, що відомо про програму.

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"Українська мрія": що відомо

Свириденко зазначила, що в уряді продовжують реалізовувати проєкти, націлені на зростання економіки й один з них це нова програма "Доступна іпотека під 5%".

Stay calm and keep supporting Ukraine – своєрідне гасло українців в останні декілька тижнів. Цей спокій – запорука стабільності нашої економіки. Тож продовжуємо реалізовувати проєкти, націлені на її зростання,

– наголосила міністерка.

Серед намічених планів на рік – видати 30 тисяч іпотечних кредитів. Претендувати на пільгову іпотеку може будь-яка особа, яка має офіційний дохід та сплачує податки.

В ОПУ очікують, що це збільшить обсяг будівництва у 2 – 2,5 раза.

Як працює "Доступна іпотека під 7%"

Нові технології будівництва спрямовані на те, щоб зробити житло комфортнішим та дешевшим, а також скоротити терміни реалізації ЖК. Оцініть ці переваги, звернувшись до Корпорації Нерухомості РІЕЛ

Нагадаємо, що аналогічна програма, але під 7% вже діє в Україні з березня 2021 року. За цей період банки, які беруть участь у програмі, уклали 1723 угоди на 1,472 мільярда гривень.

За цією програмою офіційно працевлаштовані українці можуть отримати пільгову іпотеку й сплачувати 7% річних, а решту буде покривати держава зі спеціального фонду.