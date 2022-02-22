Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко. Рассказываем, что известно о программе.

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"Украинская мечта": что известно

Свириденко отметила, что в правительстве продолжают реализовывать проекты, нацеленные на рост экономики, и один из них это новая программа "Доступная ипотека под 5%".

Stay calm and keep supporting Ukraine – своеобразный лозунг украинцев в последние несколько недель. Это спокойствие – залог стабильности нашей экономики. Поэтому продолжаем реализовывать проекты, нацеленные на ее рост,

– подчеркнула министр.

Среди намеченных планов в год выдать 30 тысяч ипотечных кредитов. Претендовать на льготную ипотеку может любое лицо, имеющее официальный доход и уплачивающее налоги.

В ОПУ ожидают, что это увеличит объем строительства в 2 – 2,5 раза.

Новые технологии строительства направлены на то, чтобы сделать жилье более комфортным и дешевым, а также сократить сроки реализации ЖК. Оцените эти преимущества, обратившись в Корпорацию Недвижимости РИЕЛ.

Как работает "Доступная ипотека под 7%"

Напомним, что аналогичная программа, но около 7% уже действует в Украине с марта 2021 года. За этот период банки, участвующие в программе, заключили 1723 сделки на 1,472 миллиарда гривен.

По этой программе официально трудоустроенные украинцы могут получить льготную ипотеку и платить 7% годовых, а остальное будет покрывать государство из специального фонда.