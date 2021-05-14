Президент Украины Владимир Зеленский инициировал Государственную программу ипотеки под 7%, которая заинтересовала многих. Какие риски и плюсы она имеет – рассказал президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник.
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Какие доходы должны быть для льготной программы
По словам экспертов, для участия в программе человек должен иметь официальный доход, однако небольшой, поскольку требует льготного кредитования.
Доход любого члена семьи (мужа, жены или детей) не должен превышать 10-кратный размер средней месячной зарплаты в том регионе, где планируется приобретение квартиры.
Возраст участника программы
Человеку, который хочет получить льготную ипотеку, должно быть не более 50 лет. Это связано с тем, что максимальный срок выплаты кредита составляет 20 лет.
Кроме того, у участника не должно быть своего жилья, по площади больше, чем то, приобретение которого планируется по ипотечной программе.
Ростислав Мельник / Фото riel
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Максимальный размер кредита
Максимальная сумма кредита по ипотечной программе – 2 миллиона гривен. Человек получает кредит под процент, предлагаемый банком, поэтому никаких финансовых дел с государством, он не имеет.
Сегодня рыночная цена ипотеки без помощи государства где-то на уровне 12,5%, то есть разницу между 7% и 12,5% возмещает государство. В этом году все это идет через Фонд развития предпринимательства в пределах тех средств, которые им выделили,
– уточнил директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Владельцем какого жилья можно стать
Согласно условиям программы, купить можно только жилье, которому не более 3 лет. Например, если вы берете кредит в 2021 году, то дом должен быть максимум 2018 года.
Эти объекты должны быть аккредитованы в банке. Схема продажи происходит через торговлю имущественными правами, то есть объект должен реализоваться через фонды финансирования строительства, а не по предварительным договорам купли-продажи,
– пояснил президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник.
Перспективы ипотечной программы
В государственном бюджете на 2021 для Фонда, занимающегося ипотечной программой под 7%, заложено 2 миллиарда гривен. Однако эксперты уточняют, что пока нет гарантий, что в ближайшие годы финансирование льготной ипотеки будет предусмотрено бюджетом.
ЖК Nordica Residence от РИЕЛ / Фото riel
На сегодняшний день выдавать ипотеку под 7% в Украине могут только 7 банков – 3 государственных и 4 частных. К концу года их количество может возрасти.
В общем во всем мире ипотека является самым распространенным и доступным механизмом покупки собственного жилья. Относительно украинских программ, эксперты все же советуют потенциальным покупателям внимательно оценить все риски, прежде чем воспользоваться такой поддержкой государства,
– резюмировали в РІИЕЛ.