Президент Украины Владимир Зеленский инициировал Государственную программу ипотеки под 7%, которая заинтересовала многих. Какие риски и плюсы она имеет – рассказал президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник.

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Какие доходы должны быть для льготной программы

По словам экспертов, для участия в программе человек должен иметь официальный доход, однако небольшой, поскольку требует льготного кредитования.

Доход любого члена семьи (мужа, жены или детей) не должен превышать 10-кратный размер средней месячной зарплаты в том регионе, где планируется приобретение квартиры.

Например, если месячный доход человека составляет более 175 тысяч гривен в месяц, то возможность получить льготный кредит на жилье в Киеве отсутствует.

Возраст участника программы

Человеку, который хочет получить льготную ипотеку, должно быть не более 50 лет. Это связано с тем, что максимальный срок выплаты кредита составляет 20 лет.

Кроме того, у участника не должно быть своего жилья, по площади больше, чем то, приобретение которого планируется по ипотечной программе.

Обратите внимание! Недвижимость, которая находится на временно оккупированной территории Украины, не учитывается.

Ростислав Мельник / Фото riel

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Максимальный размер кредита

Максимальная сумма кредита по ипотечной программе – 2 миллиона гривен. Человек получает кредит под процент, предлагаемый банком, поэтому никаких финансовых дел с государством, он не имеет.

Сегодня рыночная цена ипотеки без помощи государства где-то на уровне 12,5%, то есть разницу между 7% и 12,5% возмещает государство. В этом году все это идет через Фонд развития предпринимательства в пределах тех средств, которые им выделили,

– уточнил директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Владельцем какого жилья можно стать

Согласно условиям программы, купить можно только жилье, которому не более 3 лет. Например, если вы берете кредит в 2021 году, то дом должен быть максимум 2018 года.

Эти объекты должны быть аккредитованы в банке. Схема продажи происходит через торговлю имущественными правами, то есть объект должен реализоваться через фонды финансирования строительства, а не по предварительным договорам купли-продажи,

– пояснил президент Корпорации Недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник.

Перспективы ипотечной программы

В государственном бюджете на 2021 для Фонда, занимающегося ипотечной программой под 7%, заложено 2 миллиарда гривен. Однако эксперты уточняют, что пока нет гарантий, что в ближайшие годы финансирование льготной ипотеки будет предусмотрено бюджетом.

ЖК Nordica Residence от РИЕЛ / Фото riel

На сегодняшний день выдавать ипотеку под 7% в Украине могут только 7 банков – 3 государственных и 4 частных. К концу года их количество может возрасти.

В общем во всем мире ипотека является самым распространенным и доступным механизмом покупки собственного жилья. Относительно украинских программ, эксперты все же советуют потенциальным покупателям внимательно оценить все риски, прежде чем воспользоваться такой поддержкой государства,

– резюмировали в РІИЕЛ.