Про це стало відомо з дослідження FIMA. Результатами поділилася генеральна директорка Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) Вікторія Волковська.

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Що таке "Доступна іпотека під 7%" Програма, ініційована президентом України та розроблена Міністерством фінансів. Розрахована на тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Предметом іпотеки може бути квартира чи приватний будинок, побудовані не раніше 2018 року.

Чому не зросли продажі

38,5% респондентів вбачають причину не надто успішного старту "іпотеки під 7%" у тому, що умови програми не влаштовують позичальників,

– зазначила Волковська.

Ще 30,8% опитаних відзначили, що умови "Доступною іпотеки 7%" не влаштовують забудовників і кредиторів.

Також 7,7% заявили, що програма не працює.

Зверніть увагу! Опитування управителів фондів фінансування будівництва за підсумками роботи в першому півріччі 2021 року здійснювалося онлайн.

"Доступна іпотека 7%" не вплинула на обсяги продажів житла / Фото Pixabay

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Водночас експертка розповіла, що опитані не вважають проблемою той факт, що позичальники через заробітні плати у конвертах не можуть пройти фінансовий скоринг у банку і скористатися програмою.

Управителі фондів фінансування будівництва назвали проблеми іпотечної програми / Фото Pixabay