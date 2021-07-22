Им предлагается бесплатная аренда жилья сроком на три месяца. Какие есть условия – читайте дальше.
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Кто может получить жилье бесплатно
Власти города Гриегос провинции Теруэль в июне 2021 года запустили проект "Пустая Испания". Семьям с детьми предлагают бесплатное жилье на три месяца. Далее стоимость аренды составит 225 евро ежемесячно (7,2 тысячи гривен). При этом за каждого ребенка в семье будут отнимать 50 евро (1,6 тысячи гривен).
Новые жители города смогут получить жилье на 3 месяца без оплаты / Фото Pixabay
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Что со спросом
Всего в Гриегосе проживает 138 человек. По словам властей, благодаря программе с бесплатным жильем, получено около трех тысяч заявок на переезд. Это жители Испании, стран Латинской Америки, Хорватии и Румынии. Сейчас запросы изучаются.
Новые жители города смогут работать удаленно или получить место в ресторане Paladar de Aragon.
Власти хотят привлечь семьи с детьми / Фото Pixabay