Им предлагается бесплатная аренда жилья сроком на три месяца. Какие есть условия – читайте дальше.

Интересно Инвестирование в недвижимость в Украине: в чем особенности и где лучше покупать жилье

Кто может получить жилье бесплатно

Власти города Гриегос провинции Теруэль в июне 2021 года запустили проект "Пустая Испания". Семьям с детьми предлагают бесплатное жилье на три месяца. Далее стоимость аренды составит 225 евро ежемесячно (7,2 тысячи гривен). При этом за каждого ребенка в семье будут отнимать 50 евро (1,6 тысячи гривен).

По словам заместителя мэра Гриегоса Эрнесто Агусти, такой ход позволит привлечь новых жителей, а школа сможет продержаться на плаву. Сейчас в ней всего 9 учеников.

Новые жители города смогут получить жилье на 3 месяца без оплаты / Фото Pixabay

Читайте Город в Италии поднял цены на дома с одного до двух евро: что и где можно купить

Что со спросом

Всего в Гриегосе проживает 138 человек. По словам властей, благодаря программе с бесплатным жильем, получено около трех тысяч заявок на переезд. Это жители Испании, стран Латинской Америки, Хорватии и Румынии. Сейчас запросы изучаются.

Новые жители города смогут работать удаленно или получить место в ресторане Paladar de Aragon.

Власти хотят привлечь семьи с детьми / Фото Pixabay