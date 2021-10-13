В Іспанії пропонують пожити у копії штаб-квартири із серіалу "Гра в кальмара": скільки це коштує

Попит на яскравий ЖК в Іспанії виріс після того, як схоже приміщення стало декорацією для найпопулярнішого серіалу на стрімінговій платформі Netflix. Фанати "Гри в кальмара" з'їжджаються сюди зі всього світу, щоб зробити фото у "штаб-квартирі" сенсаційної дорами.

Щоб забронювати будинок на Airbnb, доведеться стати в чергу. Резиденція, яка користувалася популярністю й до корейського шоу, зараз приймає рекордну кількість туристів.

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Особливості резиденції

Сходи, які фігурують у серіалі "Гра в кальмара" / Фото New York Post

Сходи в іспанському комплексі / Фото New York Post

Окрім страхітливої схожості зі сходами, які фігурують у "Грі в кальмара", комплекс може похвалитися чималою кількістю зручностей. Так, у кожному будинку передбачено балкон з краєвидом на океан, басейни та терасу на даху.

Цей житловий комплекс, відомий як "La Muralla Roja" ("Червона стіна"), був спроєктований у 1968 році каталонським архітектором Рікардо Бофільом та побудований у 1973 році – задовго до виходу гучного шоу.

Житловий комплекс названий "Червона стіна" через колір фасаду одного із центральних приміщень / Фото New York Post

Зовнішній вигляд будівлі є інтерпретацією арабської фортеці Касба і глиняних споруд Північної Африки. По усьому комплексі розкидано 50 будинків. Потрапити до них можна через патіо і сходи. Загалом у готелі є 3 типи житла: студії та апартаменти з двома і трьома спальнями.

У будинках є басейни / Фото New York Post

Житловий комплекс розташований у прибережному місті Кальп. Ціни варіюються від 110 до 270 доларів (2 900 – 7 120 гривень) за ніч.

Вид на океан / Фото New York Post