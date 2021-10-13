В Іспанії пропонують пожити у копії штаб-квартири із серіалу "Гра в кальмара": скільки це коштує
Джерело:New York Post
Попит на яскравий ЖК в Іспанії виріс після того, як схоже приміщення стало декорацією для найпопулярнішого серіалу на стрімінговій платформі Netflix. Фанати "Гри в кальмара" з'їжджаються сюди зі всього світу, щоб зробити фото у "штаб-квартирі" сенсаційної дорами.
Щоб забронювати будинок на Airbnb, доведеться стати в чергу. Резиденція, яка користувалася популярністю й до корейського шоу, зараз приймає рекордну кількість туристів.
Цікаво Автоматизація на ринку нерухомості: як відомий девелопер спрощує купівлю житла
Особливості резиденції
Окрім страхітливої схожості зі сходами, які фігурують у "Грі в кальмара", комплекс може похвалитися чималою кількістю зручностей. Так, у кожному будинку передбачено балкон з краєвидом на океан, басейни та терасу на даху.
Цей житловий комплекс, відомий як "La Muralla Roja" ("Червона стіна"), був спроєктований у 1968 році каталонським архітектором Рікардо Бофільом та побудований у 1973 році – задовго до виходу гучного шоу.
Зовнішній вигляд будівлі є інтерпретацією арабської фортеці Касба і глиняних споруд Північної Африки. По усьому комплексі розкидано 50 будинків. Потрапити до них можна через патіо і сходи. Загалом у готелі є 3 типи житла: студії та апартаменти з двома і трьома спальнями.
Житловий комплекс розташований у прибережному місті Кальп. Ціни варіюються від 110 до 270 доларів (2 900 – 7 120 гривень) за ніч.