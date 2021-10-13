Чтобы забронировать дом на Airbnb, придется встать в очередь. Резиденция, которая пользовалась популярностью и до корейского шоу, сейчас принимает рекордное количество туристов.

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Особенности резиденции

Лестница, которая фигурирует в сериале "Игра в кальмара" / Фото New York Post

Лестница в испанском комплексе / Фото New York Post

Кроме ужасающего сходства с лестницей, фигурирующей в "Игре в кальмара", комплекс может похвастаться большим количеством удобств. Так, в каждом доме предусмотрено балкон с видом на океан, бассейны и террасы на крыше.

Этот жилой комплекс, известный как "La Muralla Roja" ("Красная стена"), был спроектирован в 1968 году каталонским архитектором Рикардо Бофильом и построен в 1973 году – задолго до выхода нашумевшего шоу.

Жилой комплекс назван "Красная стена" из-за цвета фасада одного из центральных помещений / Фото New York Post

Внешний вид здания является интерпретацией арабской крепости Касба и глиняных сооружений Северной Африки. По всему комплексу разбросано 50 домов. Попасть в них можно через патио и лестницы. Всего в отеле есть 3 типа жилья: студии и апартаменты с двумя и тремя спальнями.

В домах есть бассейны / Фото New York Post

Жилой комплекс расположен в прибрежном городе Кальп. Цены варьируются от 110 до 270 долларов (2 900 – 7 120 гривен) за ночь.

Вид на океан / Фото New York Post