"Власність є частиною історії Портсмута та американського кінного спорту вже понад століття", – каже агент з продажу Кайлі МакКолоу. Вартість кінної ферми складає 5,83 мільйона доларів.

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Історична ферма Вандербільтів

Будівництво ферми почалося в 1860 році. Тоді вона була частиною оригінального маєтку Вандербільта на набережній площею понад 113 гектарів.

Багато десятилітній проєкт стайні завершили в 1902 році. У пік свого розвитку її вважали однією з найпрестижніших кінних ферм в Америці.

Кінна ферма в Портсмуті / Фото Realtor

Власником ферми був Реджинальд Клейпул Вандербільт – завзятий спортсмен, який розводив коней.

Колись родина Вандербільтів насолоджувалася розкішним способом життя у своєму літньому котеджі. На будівництво вони не шкодували грошей.

Зараз площа нерухомості становить понад два гектари. Тут є стайня на 24 стійла, критий манеж для верхової їзди площею 1400 метрів квадратних, кімнати для конюхів та гостьова кімната. Кінну ферму продають з трьома сусідніми ділянками.

Приміщення для верхової їзди / Фото Realtor