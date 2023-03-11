"Собственность является частью истории Портсмута и американского конного спорта уже больше века", – говорит агент по продажам Кайли МакКолоу. Стоимость конной фермы составляет 5,83 миллиона долларов.

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Историческая ферма Вандербильтов

Строительство фермы началось в 1860 году. Тогда она являлась частью оригинального имения Вандербильта на набережной площадью более 113 гектаров.

Много десятилетний проект конюшни завершили в 1902 году. В пик своего развития ее считали одной из самых престижных конных ферм в Америке.

Конная ферма в Портсмуте / Фото Realtor

Владельцем фермы был Реджинальд Клейпул Вандербильт – упорный спортсмен, который разводил лошадей.

Когда семья Вандербильтов наслаждалась роскошным образом жизни в своем летнем коттедже. На строительство они не жалели денег.

Сейчас площадь недвижимости составляет более двух гектаров. Здесь есть конюшня на 24 стойла, крытый манеж для верховой езды площадью 1400 квадратных метров, комнаты для конюхов и гостевая комната. Конную ферму продают с тремя соседними участками.

Помещение для верховой езды / Фото Realtor