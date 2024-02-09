Раніше ціни на житло в Німеччині зростали роками, та в 2023 році впали так різко, як ніколи за останні 60 років. Про це стало відомо з дослідження, що провів Кільський інститут світової економіки.

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Історичне падіння цін на нерухомість у Німеччині

За результатами дослідження, ціни на оселі в багатоквартирних будинках подешевшали на 8,9 відсотка, вартість односімейних будинків впала на 11,3 відсотка, а будинки на кілька сімей – на 20,1 відсотка.

З точки зору поточної купівельної спроможності, зниження вартості є ще більш значним: ціни навіть впали ще на п'ять відсоткових пунктів.

"Швидкість і масштаби нинішнього падіння цін на нерухомість у Німеччині є унікальними в історії. Ніколи з того часу, як комітети з оцінки почали збирати покупні ціни в 1960-х роках, ціни на нерухомість не падали так різко і швидко", – мовиться в повідомленні.

Ціни падають не у всіх містах

Та варто зазначити, що ціни падають нерівномірно та не у всіх містах. Вартість житла в багатоквартирних будинках у 7 найбільших мегаполісах Німеччини (Берлін, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Штутгарт) демонструють різну динаміку.

Ціни в Кельні та Штутгарті за останній квартал впали на 3,6%. Проте в Берліні (-0,4 відсотка), Франкфурті (-0,2 відсотка) і Гамбурзі (+0,2 відсотка) вартість майже не змінилася або навіть трохи підвищилися.

На думку місцевого економіста, падіння цін призведе до зниження банками процентних ставок за кредитами. Це здешевить будівництво та стимулюватиме попит на об'єкти нерухомості.