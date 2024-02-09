Ранее цены на жилье в Германии росли годами, и в 2023 году упали так резко, как никогда за последние 60 лет. Об этом стало известно из исследования, проведенного Кильским институтом мировой экономики.

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Историческое падение цен на недвижимость в Германии

По результатам исследования, цены на жилье в многоквартирных домах подешевели на 8,9 процента, стоимость односемейных домов упала на 11,3 процента, а дома на несколько семей – на 20,1 процента.

С точки зрения текущей покупательной способности, снижение стоимости является еще более значительным: цены даже упали еще на пять процентных пунктов.

"Скорость и масштабы нынешнего падения цен на недвижимость в Германии являются уникальными в истории. Никогда с тех пор, как комитеты по оценке начали собирать покупные цены в 1960-х годах, цены на недвижимость не падали так резко и быстро", – говорится в сообщении.

Цены падают не во всех городах

Но стоит отметить, что цены падают неравномерно и не во всех городах. Стоимость жилья в многоквартирных домах в 7 крупнейших мегаполисах Германии (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Штутгарт) демонстрируют разную динамику.

Цены в Кельне и Штутгарте за последний квартал упали на 3,6%. Однако в Берлине (-0,4 процента), Франкфурте (-0,2 процента) и Гамбурге (+0,2 процента) стоимость почти не изменилась или даже немного повысились.

По мнению местного экономиста, падение цен приведет к снижению банками процентных ставок по кредитам. Это удешевит строительство и будет стимулировать спрос на объекты недвижимости.