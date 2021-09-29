Місцева рада додала ще 58 будинків у місті Калатафімі-Седжеста, де розташований знаменитий храм Сегеста. Розповідаємо, як купити доступну нерухомість.

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Особливості міста Калатафімі-Седжеста

Знаменитий храм Сегеста / Фото unsplash

Калатафімі-Седжеста розташоване на відстані близько 55 кілометрів на південний Захід від Палермо. Щоб добратися до Риму доведеться проїхати 450 кілометрів. Населення міста – 6792 особи, серед них – 128 іноземців.

Місто славиться храмом, зведеним приблизно в 420 році до нашої ери. Зараз він вважається найкраще збереженим об'єктом доричної архітектури в Європі.

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Плани місцевої влади

Як і інші італійські міста, які продають будинки за 1 євро, Калатафімі-Седжеста надіється на відновлення історичного та туристичного значення району. Влада запланувала реконструкцію міста, щоб зробити його привабливим для сімей, а також розвивати туризм, торгівлю та виробництво. Продаж будинків за 1 євро повинний пришвидшити цей процес.

Як купити будинок за 1 євро

Заявку на покупку одного з 58 доступних будинків за 1 євро, можна заповнити до 30 жовтня 2021 року. За умовою – майбутні мешканці повинні відремонтувати житло, відповідно до умов, затверджених в міській раді. Зокрема, ремонтні роботи мусять початися не пізніше, ніж через 3 місяці після видачі дозволу на будівництво і завершитися за 3 роки.